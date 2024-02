Les protestes dels pagesos suposen el tall de l'AP-7 i la Nacional II a l'Alt Empordà. Una restricció que han anunciat que per ara és indefinida. Això ha provocat que des del dimarts hi hagi molts conductors s'hagin buscat la vida per vies alternatives per esquivar el tall de les principals carreteres.

Aquestes maniobres hi ha hagut algun cas, però que no han sortit massa bé i poden costar cares. Ja sigui pel GPS, falta de destresa o per entrar en un municipi on no es permet el pas de camions, n'hi ha que s'han accidentat i fins i tot, han quedat encallats en carrers de pobles.

Aquest dimecres a la tarda es va viure una escena d'aquestes característiques a Borrassà. Un tràiler va quedar atrapat al carrer Baix d'aquesta població. Va quedar-hi encallat durant més de dues hores i va patir destrosses a la part de la càrrega. Aquest accident va fer activar els Mossos d'Esquadra de Trànsit que es van dirigir allà i van certificar els danys que el camió havia causat en una de les façanes de les cases del carrer. Uns danys que l'assegurança del vehicle pesant haurà de pagar. D'altra banda, el camió amb indicacions de veïns finalment va poder sortir de la zona on havia quedat atrapat cap a dos quarts de deu de la nit.

El cas de Vilaür

El mateix que ha patit Borrassà s'ha produït a les travesseres de Sant Mori o Vilaür. I és que els vehicles que circulen per l'N-II o l'AP-7 quan es troben al tall dels pagesos són desviats tper la GI-623 en direcció l'Escala i fins C31 en sentit Figueres i viceversa. Això provocat que els camions, molts seguint el GPS, hagin agafat vies alternatives que sovint tenen moltes corbes i vials molt estrets de poblacions.

A Vilaür per exemple, l'alcaldessa Ester Farreró relata que dimarts van tenir tot el poble i la carretera col·lapsada pel pas de camions. Assegura que el primer cop que va haver-hi talls dels pagesos, a inicis de febrer, hi havia els Mossos a la rotonda de la carretera de l'Escala que feia desviar el trànsit i també un cartell i conos que indicaven que no anessin pel vial.

Un cartell que ha volat aquests darrers dies pel vent, indica la batllessa, i que ha fet que tornés a incrementar-se el trànsit perquè els GPS dels camions els indiquen que passin per aquesta via que va de Vilaür cap Arenys. Farreró també recorda que hi ha cartells que posa que hi ha prohibit el pas de tràilers però que molts xofers no en fan cas. D'altra banda, també lamenta que els Mossos d'Esquadra "se'ls ha vist poc" aquests últims dies a la zona, cosa que fins llavors havia facilitat que els vehicles no entressin els tràilers al seu municipi. I és que si arriben al mig del poble "hi passen dos tràilers de costat es queden encallats", fet que ha succeït ja aquesta setmana.

Figueres, pas de tràilers

D'altra banda, la ciutat de Figueres també ha viscut des del dimarts un clar increment de circulació de camions de gran tonatge per la ciutat. Aquests s'han saltat la prohibició que no permet que els vehicles de més de 5,5 tones circulin pel nucli urbà.

El dimecres per exemple, un tràiler d'Amazon es va accidentar a la plaça del Sol. El vehicle a més es va fer caure un fanal i això va generar problemes de circulació a la zona fins que el tràiler no va poder ser retirat. La Guàrdia Urbana de Figueres ha alertat fins i tot a través de les xarxes socials que si no es té un permís especial això pot acabar amb una sanció.

⚠️❌🚚 Davant l’increment del pas de camions a la ciutat per evitar els talls de les mobilitzacions del sector agrari, recordem que està prohibida i sancionem la circulació sense autorització prèvia de vehicles de més de 5,5 tones pel nucli urbà de #Figueres. — Guàrdia Urbana FIG (@GU_Figueres) 28 de febrero de 2024

Controls a Figueres

D'altra banda, la Guàrdia Urbana de Figueres ha començat aquest dijous a realitzar controls a les entrades de la ciutat per restringir l’accés d'aquests vehicles d'alt tonatge al nucli urbà veient que la situació ha anat en augment els últims dies. Els agents informen els xofers que està prohibit i comproven que no tinguin algun permís que els permeti l'entrada a la ciutat.

Els precedents

Aquest no és el primer cop que les protestes dels pagesos acaben generant aquests trajectes impossibles dels tràilers. El dia 6 de febrer un altre camió de gran tonatge va quedar encallat al nucli de Creixell, també a Borrassà. També va voler esquivar els talls de carretera de la pagesia i va necessitar-se una grua per treure'l del lloc.

Tot i això, com recordava llavors la periodista Anna Punsí, els habitants de la zona fa molts anys que es queixen dels danys que provoquen els vehicles pesants que queden encallats al mig del poble. Els conductors segueixen la ruta que els marquen els navegadors de GPS, però fan cas omís o no veuen els senyals que prohibeixen el pas d'aquells vehicles de més de 7 metres de llarg i 2,5 d'amplada, i quan s'adonen de l'error ja no poden fer marxa enrere.