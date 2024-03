L'Escala ha adjudicat el nou contracte de subministrament d'aigua potable, manteniment de la xarxa i gestió de cobraments per als dos anys vinents a l'empresa Agbar (Sociedad General Aguas de Barcelona SAU) que preveu una inversió de 200.000 euros.

El ple municipal va aprovar l'adjudicació. La inversió es destinarà a fer una sectorització de tota la xarxa que permeti actuar de forma més ràpida en cas d'avaria i continuar aplicant millores que redueixin el volum de pèrdues de les canonades de forma progressiva.

En aquest sentit, el regidor de Serveis, Robert Figueras, ha remarcat que la voluntat és que la inversió d'aquests dos anys, que sumaria fins a 200.000 euros, s'acumuli i es faci en el primer any per tal d'accelerar el màxim possible les actuacions necessàries.

Aquest és un nou contracte pont, que es podria arribar a prorrogar dos anys més, si fos necessari, a l'espera que es construeixi i entri en servei l'Estació de Tractament d'Aigua Potable que es preveu fer a l'Escala.