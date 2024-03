L'Assamblea de Comerç Figueres ha votat a favor d'impulsar el projecte de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU). El projecte té com a finalitat incrementar la competitivitat i millorar l'entorn. Una Àrea de Promoció Econòmica Urbana és una iniciativa per promoure el comerç local dins una zona delimitada on els empresaris acorden un pla d’actuació per dur a terme accions de millora.

La reunió va comptar amb la presència del tinent d’alcalde i regidor de Comerç, Manel Rodríguez, qui va presentar el projecte als associats. Els objectius dels APEU estan enfocats en la modernització i millora de l’entorn urbà, la innovació comercial, la promoció de l’àrea, l’impuls de l’activitat comercial, la dinamització i revitalització del sector, així com la prevenció de la desertització comercial al centre de Figueres. Amb un cicle vida estimat d’entre 3 i 5 anys, la raó de ser d’aquest projecte és augmentar la competitivitat i millorar l’entorn urbà. Les activitats econòmiques de la zona han d’aprovar el projecte democràticament. Els comerços que formaran part d’aquesta àrea són els que estan situats en el sector comercial comprès en els carrers del nucli del centre històric, des de la plaça de la Palmera fins a la Pujada del Castell, i des del carrer Caamaño fins al Carrer Muralla i carrer Ample. Campanya informativa als comerços Amb la llum verda de Comerç Figueres, l’Ajuntament de Figueres iniciarà una campanya informativa per a l’adhesió dels comerços de l’àrea delimitada, que compren un total de 411 locals comercials. Figueres, amb aquesta iniciativa, es converteix en un dels primers municipis de les comarques gironines en impulsar àrees de promoció econòmica urbana. El tinent d’Alcalde i regidor de Comerç, Manel Rodríguez, destaca “aquest és un pas molt important, però és un primer pas, ara comença la feina de consolidar aquest projecte amb l’adhesió dels comerços de l’àrea de l’APEU, un projecte pioner que ha de ser un revulsiu pel present i pel futur del sector comercial de Figueres, un projecte per projectar Figueres com un dels centres comercials a cel obert més grans de Catalunya”.