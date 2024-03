L'Ajuntament de Roses està valorant si la casa Rahola Berga és l'espai l’adequat per a encabir tot el fons arxivístic del municipi i que al mateix temps pugui tenir altres funcionalitat. El govern dubta sobre si hi ha suficient espai i, a més, també depèn d'una moficació del planejament necessària que no saben si Urbanisme li donarà el vistiplau.

La notícia que es va posar sobre la taula al darrer ple municipal ha "preocupat" al grup a l'oposició d'ERC-SOM, que reclama al Govern rosinc –PSC, Junts i Gent del Poble– que tiri endavant el projecte. "Cal dotar a l’Arxiu Municipal una seu que dignifiqui d'una vegada aquest servei", afirmen en un comunicat. I és que actualment, l'arxiu està repartit en tres locals diferents entre el carrer de la Mainada i la plaça de l’Àngel. "No disposa ni tan sols d’espai adequat de consulta pel públic", subratllen.

Alhora, remarquen que l'estat de la casa Rahola Berga és alarmant: "S'està degradant cada dia que passa". "Com més es trigui a iniciar les obres de reforma, més complicar serà mantenir el seu valor patrimonial actual", alerten.

El portaveu de SOM-ERC, l'exalcalde de Roses Joan Plana, defensa la necessitat de tirar endavant el projecte argumentant que "és important pel municipi més enllà de colors polítics". "És un projecte de poble que ha de dignificar un servei públic i ha de protegir el nostre patrimoni arquitectònic. Hem de vetllar perquè tiri endavant amb la màxima urgència. No ens podem adormir”, sentencia.

Les condicions de l’espai actual no són les adequades"

Per la seva banda, el Govern afirma que Roses necessita un nou emplaçament per a l’Arxiu Municipal, però que "les condicions de l’espai actual no són les adequades". "La casa Rahola Berga potser no ofereix l’espai suficient que caldria per acollir tots els fons que estan repartits en diferents instal·lacions municipals. Ens cal estudiar-ho molt bé", diu la regidora de l’àrea de Govern Obert i Serveis Generals, Ester Navas.

Malgrat tot, cal recordar que el consistori ha tancat recentment el concurs públic per a la redacció del projecte inicial del futur Arxiu Municipal de la població. El concurs públic va tenir una primera fase que es va tancar el 31 de març de 2022. S’hi van presentar un total d’onze projectes, entre els quals se’n van escollir cinc, tal com preveien les bases, per a entrar a la fase final. Després de descartar-ne un, el procés es va tancar el gener amb l’obertura de sobre i la resolució definitiva del jurat creat per a l’ocasió. El projecte guanyador porta per títol M’exalta el nou, m’enamora el vell, recordant un poema de 1947 de J. V. Foix.

Un immoble històric

La casa Rahola Berga va ser comprada per l'Ajuntament de Roses el 2018 amb la finalitat d’ubicar-hi l’Arxiu Municipal. Va ser adquirida a través del romanent de tresoreria d'aquell any al·legant que "era inversió financerament sostenible". Poc després, l’abril de l’any 2019, es va iniciar l’expedient per fer un concurs d’idees que havia de definir quin era el projecte idoni per reformar l'immoble i adaptar-lo per acollir l’arxiu.

La casa Rahola Berga es va fer construir l’any 1900 pel comerciant i consignatari marítim i futur alcalde de Roses (1907-1912), Josep Rahola Berga, una de les personalitats socials i polítiques més destacades de l’esmentat període a la població, amb nombrosos vincles familiars amb personalitats de la política local i nacional. El disseny i la construcció de la casa va anar a càrrec del mestre d’obres Joan Marés i Marés, amb un estil eclèctic i amb clares evidències historicistes, seguint la moda de l’època. De fet, és una de les poques cases que es conserven i donen testimoni de l’eixample rosinc que a finals del segle XIX es va construir a primera línia de mar, juntament amb la casa Mallol, la casa Matas, la casa de les Marqueses de Llinàs i la casa Cana.

La casa està catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) en el catàleg de béns de la Generalitat de Catalunya com "un excel·lent exemple d’habitatge burgès de principi de segle XX en un entorn urbà d’una població mitjana, allunyada dels centres econòmics més importants".