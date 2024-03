L'acusat de matar un home d'un tret a la nuca a Sant Pere Pescador el 26 de juny del 2002 ha reconegut els fets al judici, que es fa l'Audiència de Girona. El processat ha admès que aquella matinada va tenir una discussió telefònica amb una dona, aleshores la seva parella, i va anar des de Llinars del Vallès fins a casa d'ella. Un cop allà, es va trobar la víctima -amic de la dona- perquè ella li havia demanat ajuda. Segons la seva versió, els dos homes van començar a forcejar i, com que sabia que anava armat, el va "immobilitzar" per impedir que agafés la pistola: "Li vaig dir que em deixés, no ho feia, i 'pam', el vaig matar". Després, va fugir. Va estar evadit de la justícia per aquest cas durant disset anys.

El judici ha començat aquest divendres a la secció quarta de l'Audiència de Girona amb la tria del jurat popular. Inicialment, el fiscal Víctor Pillado demana 22 anys de presó per a l'acusat per un delicte d'assassinat i un delicte de tinença il·lícita d'armes. La defensa, d'entrada, negava l'autoria dels fets i demanava l'absolució.

Ja durant les al·legacions prèvies -que és el moment quan el fiscal i les parts es dirigeixen per primer cop al jurat popular per explicar les "línies mestres" de les tesis d'acusació i defensa-, el processat ha deixat clar que tenia ganes de confessar. Durant el torn del fiscal, i mentre explicava que en base a les proves sostenia que va ser el processat qui va matar la víctima d'un tret, l'acusat ha dit en veu alta que sí, que va ser ell. L'advocada de la defensa ha subratllat que, abans del judici, l'acusat li havia manifestat que volia dir "tota la veritat".

Minuts després, i en declaració, ha reconegut els fets. Així, admès que el juny del 2002 era parella d'una dona que vivia en una casa de Sant Pere Pescador. Segons el fiscal, la dona volia acabar amb la relació sentimental perquè havia estat víctima de "diversos episodis" de violència de gènere. Això, però, el processat no ho ha subscrit.

Sí que ha reconegut que la matinada del 26 de juny va tenir una discussió amb la dona i es va creuar nombroses trucades. Finalment, va decidir agafar el cotxe d'un amic i desplaçar-se des de Llinars del Vallès fins a casa de la dona. Va arribar a Sant Pere Pescador cap a les cinc de la matinada i va rebentar la porta per entrar al domicili.

Segons ha dit, a dins ja hi havia la víctima mortal. "Jo no ho sabia però ella l'havia trucat", ha afirmat. El processat sosté que va tenir un enfrontament amb l'home i que tots dos anaven armats. Durant el forcejament, i per evitar que ell pogués agafar la pistola, li va subjectar un braç amb la mà mentre amb l'altra l'encanonava amb la seva arma del calibre 22. "Li vaig dir que em deixés però, com que no ho feia, 'pam', el vaig matar", ha declarat. L'acusat ha dit que l'home va caure desplomat a terra i que va morir "al moment".

El processat també ha admès que va impedir que la víctima es pogués defensar perquè li va "bloquejar" un braç i que el tret va ser per l'esquena. En concret, a la zona de la nuca. Nega, però, que anés armat fins la casa amb la intenció d'acabar amb la vida d'algú: "Hi vaig anar amb el meu fill, no tenia intenció de matar ningú". No tenia llicència d'armes i ha justificat el fet de dur la pistola perquè s'encallava i esperava trobar algú que la pogués arreglar.

Fugida i identitats falses

Després de perpetrar el crim, ell, el seu fill i la dona van fugir amb el cotxe. L'acusat es va fer fonedís. Segons ha exposat al judici, va cometre el presumpte assassinat durant un permís penitenciari perquè estava complint condemna al país. A més, també estava evadit de la justícia a França, on tenia pendent una altra pena.

Per aquest motiu, va utilitzar identitats falses per intentar evitar que l'identifiquessin. De fet, al principi de la seva declaració ha dit al magistrat-president que realment no es diu tal com el tenen registrat al país, sinó que era un nom fals.

Segons el seu relat, durant la seva fugida pels fets de Sant Pere Pescador, finalment va tornar a França on les autoritats el van enxampar i va estar un temps a la presó. Quan en va sortir, va matar un home, també a trets, a Fontvieille l'any 2012 i va fugir a la República Dominicana, d'on el van extradir l'any 2017. Pel crim del 2012, el van condemnar a 18 anys de presó.

L'any 2019, i després de poder comprovar que, tot i les identitats falses, era el sospitós del crim de Sant Pere Pescador, les autoritats franceses el van entregar temporalment al jutjat d'instrucció 7 de Figueres i ara l'han tornat a traslladar al país per al judici que ha començat aquest divendres a l'Audiència.

Després de la declaració de l'acusat, el judici es reprendrà dilluns amb la declaració de testimoni i perits. Està previst que entreguin l'objecte del veredicte al jurat popular dimecres, que es retirarà a deliberar.