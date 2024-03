Castelló convoca avui el sector turístic per abordar la sequera a les portes de Setmana Santa

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha convocat avui a la tarda al sector turístic per posar sobre la taula l'emergència per sequera. Ho fa a les portes de Setmana Santa quan es preveu l'arribada de visitants. D'altra banda, demà està prevista la celebració d'un ple extraordinari amb el mateix punt sobre la taula i a petició dels grups de l'oposició de Junts i SOM Empuriabrava i Castelló.

La reunió amb el sector turístic està prevista a les sis de la tarda al Centre de Serveis amb la presència dels diputats Sílvia Paneque i Òscar Aparicio, a banda dels representants municipals.

"Veiem que s'està acostant la temporada, veiem que no acaben de sorgir moltes solucions" Rafa Girón, regidor de Turisme en declaracions a Empordà Televisió.

Explicar en quin punt es troben i també per escoltar al sector són els objectius de l'Ajuntament.

Concienciar al turista

Des de l'Àrea de Turisme també han editat tríptics per conscienciar els turistes de la necessitat de no malbaratar l'aigua.

Per demà hi haurà de nou debat al voltant de la sequera. En aquesta ocasió serà al ple municipal amb una sessió extraordinària.

Junts i SOM destaquen que el ple de la sequera ha de servir per "activar la participació i l’acció política davant la greu crisi".

Els portaveus consideren que es va tard a l’hora d’actuar per afrontar aquest greu problema i que acatar totes les decisions que es prenen des de fora (per l’ACA, el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona i la Generalitat) sense fer valdre els interessos del poble tindrà greus conseqüències a curt i a llarg termini.

El Consorci d'Aigües de la Costa Brava va anunciar l'obertura de nous pous a Empuriabrava per utilitzar-los en cas de necessitat, una possible actuació que ha generat rebuig entre sectors com el de l'agricultura preocupats per si suposa una salinització dels Aqüífers de la Muga.

Les propostes que es porten a ple són la creació d’una Comissió Informativa amb tots els regidors del plenari perquè l’equip de govern els informi directament de tots els temes relacionats amb la sequera i la creació d’una taula de crisi per la sequera, en què estiguin representats tots els sectors afectats: pagesos i ramaders, i professionals de l’àmbit turístic i de les diverses empreses del municipi.

El portaveu de SOM, Agustí Ayats ha explicat que "es tracta de propostes que volen obrir la participació de tots els grups polítics i de tota la ciutadania en un tema que és de tothom, que no només es pot gestionar des dels despatxos de fora del poble".

Dolors Barceló, portaveu de Junts per Castelló i Empuriabrava, ha manifestat que "hem proposat aquest ple perquè falten dues coses fonamentals: eines de participació en aquest tema tan important, i acció política decidida per part del govern municipal”.

Tots dos grups coincideixen a afirmar que solucions temporals com explotar els pous del municipi tindran conseqüències per al poble pel greu perill de salinització dels nostres aqüífers. També destaquen que des de l’Ajuntament s’han d’estudiar altres vies per aconseguir aigua com s’està fent en diversos municipis.