Sabotatge al futur parc eòlic Galatea: tiren a terra dues torres de mesura de vent

Dues torres de mesura de vent que la filial d'Endesa que promou el parc eòlic Galatea havia instal·lat a la Jonquera han caigut a terra. Segons avança Santi Coll al setmanari de l'Empordà, Enel Green Power España ha denunciat els fets als Mossos d'Esquadra, assegurant que la incidència "no ha estat natural". Malgrat el presumpte sabotatge, Enel Green assegura que "continua endavant amb el projecte". En delcaracions al mateix mitjà, del mateix grup que Diari de Girona, la companyia afirma que "les torres de mesura ja han complert els seus objectius, recollint totes les dades necessàries"

El parc eòlic Galatea afecta la Jonquera i els municipis de Cantallops, Agullana, Capmany, Biure, Pont de Molins, Llers, Figueres i Vilafant, amb 48,94 MW i nou aerogeneradors. La Direcció General d’Energia de la Generalitat de Catalunya, va concedir l’autorització prèvia al parc eòlic Galatea l’agost passat. Gran part dels ajuntaments afectats han presentat al·legacions contra el projecte.

Un fotomuntatge del parc eòlic Galatea / Endesa

L'Ajuntament de la Jonquera va presentar un recurs d'alçada que la Generalitat no va respondre, i depsrés va presentar un recurs contenciós. El consistori també han suspès les llicències per a la implantació d'aquest tipus d'infraestructures; s'han contractat geòlegs, ambientòlegs i altres professionals per avaluar l'impacte del projecte; s'ha aprovat un Pla Especial Urbanístic que regula les condicions per instal·lar parcs eòlics en terreny no urbanitzable; i s'ha aconseguit de la mà d'altres municipis, que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà declari la zona megalítica com a Bé Cultura d'Interès Local.

Des de l'Ajuntament, asseguren existeix el compromís de "dur a terme totes les accions que estiguin a les mans de la corporació per tal d'evitar l'execució del parc eòlic Galatea".