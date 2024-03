Mor l'exalcalde de Saus i empresari Jaume Juscafresa

L'exalcalde de Saus, Camallera i Llampaies i empresari Jaume Juscafresa ha mort avui a l'edat de 89 anys. Juscafresa va ser l'alcalde de la localitat alt-empordanesa durant vint-i-quatre anys per CiU, concretament des de l'any 1979 fins al 2003. A més, també va destacar en el món empresarial. L'any 1960 va fundar l'empresa de maquinària agrícola Juscafresa SA, que es presenta coma "part de la història de l'agricultura i la ramaderia".

Com a alcalde, va liderar les protestes veïnals per reclamar el manteniment de l’estació de trens davant l’amenaça de Renfe de tancar-la. De fet, es va arribar a manifestar amb els veïns i va tallar la via. Actualment l’estació encara existeix, tot i que la freqüència de pas dels combois és baixa.