Els funcionaris de Puig de les Basses: "Aguantarem fins que no dimiteixi Amand Calderó"

Els funcionaris del centre penitenciari del Puig de les Basses de Figueres consideren "incomprensible" que el secretari de mesures penals, Amand Calderó, no hagi presentat "encara" la dimissió. El representant de l'assemblea, Jorge Fernández, assegura que amb la renúncia de Calderó "n'hi ha prou" per aixecar el tall i començar a parlar de les millores que demanen com a col·lectiu. "Ell podria posar fi a tot això", ha assegurat Fernández que reconeix que l'"ideal" seria que també dimitís la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, si bé reconeix que amb Calderó n'hi ha prou. En una assemblea al migdia han decidit mantenir el sistema de relleu un a un, per tant, no es podran obrir les cel·les dels interns per seguretat.

Cadascun d’aquests relleus acaba amb una ovació tant pel treballador que entre com pel que surt. “La plantilla està forta i ens arriben missatges que aguantem fins que no dimiteixi Amand Calderó. Això és el que farem”, ha remarcat Fernández. Durant tot el matí els manifestants s’han organitzat per mantenir el tall sense deixar entrar ningú que no considerin necessari pel funcionament bàsic de la presó. En aquest sentit, destaquen que no hi ha hagut cap incident important al centre, malgrat que els interns no poden sortir de les seves cel·les. Els funcionaris només permeten l’entrada i sortida de Mossos d’Esquadra, personal sanitari de dins de la presó i aquells treballadors que porten aliments o medicaments. A banda, també s’han organitzat per rellevar aquells funcionaris que estan cansats i que marxen cap a casa.

Fernández ha assegurat que tenen el suport dels interns que "entenen perfectament" la seva situació. "El que demanem és en benefici seu. També per la seva seguretat", ha destacat.

Malgrat que no poden sortir de les seves cel·les ni fer les activitats que tenien previstes, els funcionaris assenyalen que aquells interns que volen comprar a l’economat o fer un cafè, es busca la fórmula per poder-ho fer. “Estem obrint les cel·les, fan la gestió acompanyat del funcionari i tornen de nou a dins”, explica. Cal tenir en compte que cada cel·la compta amb dutxa a la presó de Puig de les Basses i per tant, no han de baixar a fer-ho.

A la presó altempordanesa els treballadors han tallat l’accés de la carretera, uns 700 metres abans de la reixa d’entrada. Ho han fet a les quatre de la matinada i no compten marxar-ne fins que dimiteixi el secretari de mesures penals.