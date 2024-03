Descobreixen oculta al Pertús una torreta de tanc dels nazis de la Segona Guerra Mundial

El Grup Excursionista Gas Mountain de l’Alt Empordà ha descobert una torreta alemanya de la Segona Guerra Mundial al Pertús. No s’ha revelat la localització de la troballa per preservar-la de possibles actes vandàlics. «Es tracta d’una de les peces més significatives que hem rescatat fins ara: una torreta del tanc Panzer modificada específicament per a l’ús del canó MG 34, coneguda com a Panzerstellung», explica Humberto Vila, membre i artífex del grup.

La peça és clau per a la comprensió dels esdeveniments que van tenir lloc a la regió durant la Segona Guerra Mundial. Aquesta torreta és la segona que fins ara s’ha trobat a la comarca, després de la de Portbou, «fet que li confereix encara més importància i valor històric a la peça» remarca Vila. La diferència entre ambdues torretes és la mida, ja que la de Portbou és més gran. En el cas de Portbou, ha patit diversos actes vandàlics i en dues ocasions li han robat el canó.

La torreta ocult al Pertús. / Gas Mountain

La recent troballa del Pertús permet mostrar una part de la història poc coneguda fins ara, ja que durant la Segona Guerra Mundial les tropes nazis establertes al Pertús van iniciar la fortificació de la frontera amb una línia de búnquers amb torreta de tancs Panzer. L’associació s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament del Pertús per tal que es pugui documentar i preservar aquesta peça tant per la importància econòmica que té dins el món del col·leccionisme com en l’àmbit patrimonial tant per a les generacions presents com futures.

Els soldats alemanys van començar una línia davant la frontera del règim franquista, coneguda com la Sperrlinie Pyranäenfront, que anava des del port de Cervera de la Marenda fins a Hendaia, al País Basc. Aquest projecte, estudiat per l’arqueòleg i enginyer Guillem Castellví, preveia construir-hi una cinquantena de búnquers, tot i que no tots van ser realitzats. Entre els tipus de búnquers utilitzats en la defensa de la línia alemanya dels Pirineus destaca, sens dubte, la Panzerstellung. Es tracta d’una petita fortificació semienterrada de formigó armat amb una obertura circular superior, on en origen era col·locada una metralladora.

Els soldats alemanys van emplaçar-hi una torreta blindada. Fou un element defensiu usat els darrers anys de la Segona Guerra Mundial contra carros armats i infanteria, situats en carreteres, camins o zones costaneres. La majoria d’aquestes torretes han desaparegut.

Els membres de l’agrupació van descobrir la torreta mentre exploraven el terreny, ja que des de fa anys s’han bolcat en la recerca de vestigis del passat amb l’objectiu de compartir-los a tothom. La feina la du a terme un equip format pel mateix Humberto Vila, Marc Osuna, Toni Pagès, Jep Corominas i Sylvian Boixaderes, «som els que fem possible tot això, explorant tant a la realitat com a la xarxa documentant-nos, mapejant, fent contactes en l’àmbit d’administracions com de particulars». Vila es mostra sorprès que la torreta hagi passat desapercebuda fins ara: «És emocionant poder descobrir i preservar el patrimoni històric, mantenir viva la memòria, aprenent dels esdeveniments passats perquè no tornin a succeir i no quedin en l’oblit. La torreta, trobada en bones condicions, és un testimoni visual i palpable d’un període crucial de la història mundial».

Presència militar nazi

Sense voler especificar la seva posició concreta, Vila remarca que la torreta del Pertús es troba a pocs metres a la part francesa, «ja que els nazis no van traspassar la frontera». La troballa evidencia la presència militar nazi a la zona durant la Segona Guerra Mundial. Durant el període que va des de novembre de 1942 fins a agost de 1944, la línia de la frontera catalana va ser ocupada per uns 230 duaners alemanys, d’una banda, i l’exèrcit espanyol i la Guàrdia Civil, de l’altra. A més de protegir la duana, Hitler temia un possible atac dels aliats a través d’Espanya, tot i l’acord de no-agressió entre ambdós països. Això va motivar la construcció de búnquers amb canons en aquesta línia defensiva.

Durant aquell període, els alemanys van emprar diverses tècniques per reutilitzar les torretes dels tancs danyats per convertir-les en defenses fixes. Quan els tancs alemanys es danyaven, de manera que ja no eren útils en moviment, els soldats nazis podien retirar la torreta i el canó i construir una estructura de formigó resistent al seu voltant per convertir-la en una fortificació fixa. Això els permetia reutilitzar l’armament existent i convertir-lo en una posició defensiva sòlida.