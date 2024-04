Castelló engega tràmits per rehabilitar l'antic convent del conjunt del Palau dels Comtes

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha aprovat per la via d’urgència la licitació de les obres de rehabilitació de l’antiga església de Sant Domènec (XV-XVII) que es convertirà en una sala d’ús polivalent amb capacitat per entre 300 i 500 persones. La urgència pretén ser prudent per no perdre el milió de subvenció dels fons Next Generation. L’obra costarà 3,9 milions. Es preveu que el juny comenci l’excavació arqueològica, les obres s’aturin a l’estiu i es reprenguin al setembre.

El projecte permetrà descobrir i dignificar l’edifici original que forma part del Palau dels Comtes. És considerat un Monument històric nacional protegit per la llei 13/5/33.

L’actuació que ara es tirarà endavant va ser seleccionada en un concurs municipal i es va triar per participació ciutadana. És una intervenció integral de l’antiga església i sala de festes per a adequar-la com a sala polivalent.

L’ajuntament va rebre una primera subvenció de les que ha tramitat d’un milió d’euros i per no arriscar-se a cap retard que pugui fer-la perillar, ha tramitat per la via d’urgència l’aprovació del plec de clàusules i la licitació.

L’alcaldessa, Anna Massot, va explicar durant l’aprovació que «es vol ser el màxim prudent per evitar sorpreses». En aquest sentit, va valorar que «és molt important tant per l’import com per tot el que suposarà perquè rehabilitem la sala municipal i també estem rehabilitant un edifici històric importantíssim, potser dels més importants, i amb aquesta inversió recuperem uns valors molt importants en l'àmbit patrimonial, un valor a llarg termini». Considera que tindrà un gran retorn en l'àmbit històric, patrimonial i també econòmic perquè es disposarà d’una sala que permetrà «fer moltes més activitats culturals, de molta més qualitat» que consideren que ajudarà a portar més visitants.

3,9 milions d'inversió

El projecte global ascendia a 4,8 milions i s’ha ajustat fins als 3,9 milions. Massot ha informat que «hem intentat reduir tot el que s’ha pogut per poder fer l’inicial», però que «amb aquesta obra és perfectament practicable, el que no s’incorpora és el tema de les graderies, complements escènics, ascensor, però amb aquesta intervenció la sala queda rehabilitada». I la resta es podria incorporar més endavant.

La previsió és que pel 2024 s’hi destinin 2,3 milions d’euros i la restafins as arribar als 3,9 milions el 2025.

Després del tràmit de la licitació, els terminis en els quals es treballa és que es pugui començar amb l’excavació arqueològica que es requereix a l’espai el mes de juny i que es reprenguin els treballs una vegada finalitzat el període d’aturada de l’estiu.

S’actuarà en una superfície de 1.653,65 m² per crear un espai polivalent per acollir funcions de teatre, petits concerts i conferències, entre altres activitats. L’obra permetrà donar valor a un edifici importa. . Per exemple, a la sala de «l’Antic teatre» es recuperarà l’alçada original i així es podrà redescobrir la coberta.

D’entre les 26 propostes presentades, la guanyadora del concurs d’idees va ser la presentada per l’equip Länk Arquitectes, liderat per Andrea Las Hayas i Iago Pineda.