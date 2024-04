L'enxampen a Castelló d'Empúries conduint drogada, sense carnet i amb un acompanyant amb una ordre d'arrest

La Policia Local de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha detingut una conductora que circulava sense permís de conduir i drogada. A més, els agents també van arrestar el seu acompanyant, sobre qui pesava una ordre d'arrest. Els fets es van produir la matinada de dissabte en un control que la Policia Local de Castelló havia instal·lat dins del municipi. Un cop es va haver aturat, els agents van demanar el permís de conduir a la dona, però no en tenia. Va ser aleshores quan li van fer el test de drogues i va donar positiu en cànnabis, opiacis i cocaïna. A més, quan van identificar l'acompanyant de la conductora, els policies van descobrir que sobre ell pesava una ordre de detenció i també el van acabar arrestant.

En l’escorcoll posterior a dins del vehicle, els policies van trobar una petita caixa amb marihuana i haixix. Per tot plegat, es va detenir la dona per un delicte contra la seguretat del trànsit i l’home per tenir una ordre d’arrest.