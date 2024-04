L'Audiència decreta llibertat sota fiança pel condemnat d'abusar de cinc nenes a Empuriabrava

L'Audiència de Girona ha acordat mantenir la llibertat pel condemnat per abusar de cinc menors a Empuriabrava fins que la sentència no sigui ferma. En la interlocutòria, la secció tercera resol imposar-li a canvi de la situació de llibertat una fiança de 20.000 euros, retirar-li el passaport i compareixences quinzenals al jutjat. Fa uns dies es va celebrar una vista per decidir sobre la seva situació un cop es va emetre la sentència, que el condemna a 24 anys i mig de presó per cinc delictes d'abús sexual a menors de 16 anys. Mentre que les acusacions asseguraven que l'home no tenia prou arrelament a Espanya i que, per tant, hi ha un risc alt de fugida, la seva defensa va demanar que es mantingui en llibertat i que en tot cas s'imposin altres mesures, que són les que ha acabat adoptant el tribunal.

L'home ja havia pagat 6.000 euros durant el judici per fer front a una part de la indemnització que se li demanava, i ara se li reclamen els 14.000 euros restants que sumen els 20.000 euros sol·licitats.

La interlocutòria indica que el condemnat ha comparegut fins ara sempre que se li ha demanat, i que tot i que la pena és elevada i això augmenta el risc que marxi, té un arrelament "sòlid" al seu país d'origen, França, i ambdues coses fan que la presó no sigui "indispensable".

Les acusacions van posar de manifest durant la vista que l'acusat havia posat en venda l'apartament d'Empuriabrava, que està a nom de la seva dona, amb l'objectiu de "preparar la fugida". Amb tot el tribunal diu que no s'ha d'interpretar així, perquè no és de la seva propietat i perquè ell va explicar que era una manera de fer front a les despeses del procediment judicial. El tribunal també considera "normal" que prengui la decisió de vendre l'immoble tenint en compte que està al mateix municipi que les víctimes. A més, se li ha imposat una mesura d'allunyament a les menors.

En últim lloc, les acusacions havien insistit en el risc de fugida tenint en compte que l'home és francès i podria fugir a territoris d'ultramar on no hi ha extradició per delictes sexuals. El tribunal resol que aquests territoris formen part de la Unió Europea i assenyala que "no li consta" que no tinguin la mateixa normativa que França del qual formen part.

Entre que surt una sentència fins que s'executa (amb els recursos que es poden interposar pel mig), poden passar anys. Mentrestant, l'acusat pot mantenir-se en llibertat o en presó provisional segons el risc de fugida que es detecti. Es tracta d'una mesura que ha suscitat molta polèmica aquestes últimes setmanes pel cas Alves, condemnat a quatre anys i mig per violar una dona a una discoteca de Barcelona. El jutge també va decidir imposar una fiança, en el seu cas d'un milió d'euros tenint en compte el seu poder adquisitiu.