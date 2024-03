Condemnat a 24 anys i mig de presó per abusar de cinc menors a Empuriabrava

L'Audiència de Girona ha condemnat a 24 anys i mig de presó l'acusat d'abusar de cinc nenes d'entre 10 i 14 anys a Empuriabrava entre el 2017 i el 2018. El processat es va aprofitar de la confiança que hi havia amb les famílies de les menors per abusar-ne. Els pares de tres de les menors havien establert una relació de veïnatge que amb el temps va convertir-se en amistat, i per això l'acusat va començar a tenir contacte habitual amb les nenes, que tenien 14, 13 i 8 anys. Les havia dut a la platja, una d'elles havia dinat a casa d'ell quan no hi havia els seus pares, i a una altra l'havia acompanyat al gimnàs. En totes aquestes ocasions es van produir abusos, segons subratlla la sentència de la resolució tercera.

Pel que fa a les altres dues menors, que van venir de vacances a Empuriabrava l'estiu de 2018 perquè el seu avi era amic del processat, van patir abusos puntuals, i una d'elles va ser qui va explicar els fets al cap d'un temps a la seva psicòloga, i això va donar pas a la investigació. Segons el tribunal, el processat "es va aprofitar de la relació de familiaritat i de la seva ascendència emocional" per abusar sexualment d'elles, en diferents intensitats i escenaris. El fet que les declaracions de les menors, que constitueixen la principal prova de càrrec, apuntin totes al mateix acusat "reforça les seves declaracions", indica la sentència. A més, el tribunal afegeix que totes les menors van declarar sense caure en contradiccions importants, i que canvis de dates no són fets ressenyables que restin credibilitat a la seva versió. A més, hi ha altres indicis que reforcen els seus relats, com ara la declaració judicial que va fer l'acusat, reconeixent que havia tocat una de les menors. Durant el judici, però, va negar haver dit això, donant la culpa a l'intèrpret de francès d'haver fet una mala traducció. També va negar haver abusat de cap de les denunciants, però la secció tercera no es creu la seva versió exculpatòria, ja que sosté que la lectura de la declaració permet comprovar que no hi va haver cap error.