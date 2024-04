Demanen presó pel condemnat d'abusar de cinc nenes a Empuriabrava pel risc de fugida

L'Audiència de Girona ha celebrat avui una vista per determinar si el condemnat a 24 anys i mig de presó per abusar de cinc nenes a Empuriabrava ha d'entrar en presó provisional mentre la sentència no sigui ferma. L'home ha recorregut contra la resolució de la secció tercera, i serà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que haurà de resoldre les seves al·legacions i modificar si ho considera la sentència. Aquesta podria encara haver d'arribar al Tribunal Suprem si es torna a recórrer en última instància, i aquest recorregut podria durar anys.

Mentrestant, el condemnat manté la seva situació de llibertat, fet que segons les acusacions podria suposar un risc "evident" de fuga, que és un dels supòsits que permetria justificar la presó provisional en aquest cas. L'home és francès i cobra una prestació de jubilació a França, on té una propietat compartida amb la seva dona i on viu actualment. A Espanya no té cap possessió, i l'apartament a Empuriabrava on vivia està a nom de la dona. Segons han puntualitzat les acusacions, un cop emesa la sentència, van posar en venda la casa, i segons ha dit ell avui, té aparaulada la compra, tot plegat per fer front a les despeses del judici.

Les acusacions no s'ho creuen, i al·leguen que la manca d'arrelament a Espanya i el fet que tingui el seu domicili a França (amb el passaport caducat) augmenta la possibilitat que marxi. L'acusació particular ha dit que un possible escenari seria que marxés a alguna de les illes d'ultramar que França té a Àfrica, on algunes no preveuen l'extradició per delictes sexuals.

Segons la defensa, fins ara mai ha al·ludit la justícia, i prova d'això és el fet que avui s'ha presentat. A més, ha relatat que es podrien aplicar altres mesures per evitar aquest risc, com ara la retirada de passaport o les compareixences periòdiques al jutjat. També, igual que han proposat les acusacions si es denega la mesura de presó, estaria d'acord amb la interposició d'una fiança.

El tribunal de la secció tercera haurà de resoldre.