Roses celebra l'arribada de l'Álex a casa, repatriat en un avió militar després de dos mesos de calvari a Tailàndia

Després de dos mesos de calvari, el basc Álex García, el jove de 36 anys ingressat en estat crític a un hospital de Tailàndia, ja està a casa, repatriat en un avió militar. L'avió medicalitzat va aterrar en l'aeroport de Bilbao aquest diumenge les 18.15, un quart d'hora abans del que es preveia. El vol es va desenvolupar amb normalitat i sense incidències. El jove basc, afligit d'una pancreatitis necrosa, va ser traslladat a un hospital de Cruces, a Bilbao, segons ha pogut saber El Peródico de España, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

Roses, on viu una part de la família del jove, celebra amb emoció que s'hagi pogut posar per posar fi al malson que ha viscut l'Àlex i la seva parella, Usoa Martínez, des de feia dos mesos, quan van viatjar a Tailàndia sense saber que es convertiria en una experiència asfixiant sense final. Uns deu dies abans de viatjar, l'Álex va acudir a urgències a un centre de Sant Sebastià. Tenia mal d'estómac, però li van donar l'alta considerant que es tractava de gasos, sense cap contraindicació de poder anar a l'estranger. No obstant això, uns dies després d'arribar a Tailàndia, va entrar en un estat greu i era diagnosticat de pancreatitis aguda amb un 30% del pàncrees amb necrosi i ara ja va pel 50%.

La parella va viatjar a Tailàndia el 19 de febrer i el 25 l'Álex va ingressar en un hospital de Chiang Mai. / Cedida a El Periódico de Catalunya

Dues repatriacions fallides

El seu delicat estat de salut va fer que se li denegués la volta a Espanya fins a dues ocasions: la primera en un vol comercial i la segona en una ambulància medicalitzada contractada per la família per 221.000 euros. La família del jove basc es va començar a mobilitzar per recaptar fons, "perquè, si es queda allà, ja no torna", explicava la seva tia Rosa Galas.

Ara finalment, a bord de l'ambulància aèria, a més del pacient, ha viatjat la seva mare, la seva cunyada i una tripulació d'11 sanitaris militars de la Unitat Mèdica de Aeroevacuación (UMAER), entre els quals hi havia intensivistes, anestesistes, metges i infermers de vol i tècnics sanitaris d'autoevacuacions. L'avió va arribar entorn de les 21.30 a la Base Aèria de Torrejón de Ardoz, on esperava la ministra de Defensa, Margarita Robles, que va manifestar que "les Forces Armades mai deixen a ningú enrere", durant el partit que ha mantingut amb l'equip de la UMAER després de l'aterratge.

L'Álex es trobava intubat a Bangkok. / Cedida a El Periódico de Catalunya

Fi d'un malson

Ara un cop a casa, l'Álex podrà tractar-se i fer la seva recuperació al costat de la seva família i acompanyat pels seus dos fills, de 5 i 8 anys. La dona va haver de tornar a casa feia uns dies per fer-se càrrec dels fills. "No et penses mai arribar a viure un malson així. La seva situació de salut va començar a empitjorar ràpidament", reitera la seva tia Rosa Galas.