Figueres intenta tancar el concurs de les escombraries per evitar més pròrrogues

El govern municipal de Figueres treballa a fons en els tràmits per poder tenir a punt per al ple del mes de juny el plec de clàusules per poder licitar el nou contracte de recollida d’escombraries i neteja viària. La pròrroga actual acaba el mes d’octubre i esperen no haver-la d’allargar més. Des del 2016 es treballa per adjudicar el nou contracte.

«Els plecs s’estan acabant de revisar o a punt d’acabar i hi ha el pas previ d’enviar a preus públics de Catalunya perquè facin l’informe que és preceptiu, però no vinculant», explicava l’alcalde, Jordi Masquef, al darrer ple municipal on admetia que van justos per tenir-ho a punt per al juny.

Des del 2016 es van aprovant pròrrogues a l’empresa mixta Ecoserveis en una de les problemàtiques que més mal de caps ha portat a l’Ajuntament en els darrers anys. Després de prendre la decisió de posar-se a concurs, el quadripartit que encapçalava Agnès Lladó (ERC) es va trobar el 2019 que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va donar la raó a dues empreses que havien recorregut l’adjudicació del servei a la Unió Temporal d’Empreses (UTE) Romero Polo-Valoriza. Una adjudicació per valor de 23,6 milions i a quatre anys. Tombava molts anys de decisions i tràmits i obligava a tornar a començar de nou.

La secretària municipal va informar el ple que «s’està treballant perquè la licitació estigui tota correcte, que no es pugui presentar un recurs en matèria de contractació» i que poguessin trobar-se amb una situació similar.

Va exposar que s’està acabant de revisar tota la documentació que «no és fàcil, és complexa» i està previst aquesta setmana o la vinent estiguin acabats de redactar. Com l’alcalde, va apuntar que esperen tenir-ho a punt pel mes de juny, tot i que van justos.

En els darrers set anys els governs han pres mesures diverses com un pla de xoc a l’espera del nou contracte.