La fundació SERGI busca pisos per a dones víctimes de violència masclista a Figueres

La Fundació SERGI ha engegat una nova campanya per trobar habitatges buits per destinar-los a lloguer social per a dones que han patit violència masclista.

La iniciativa 'Tens un pis buit? Omple'l de Vida' se centra en Figueres i rodalia i busca aconseguir almenys dos habitatges per a dones de la comarca que "busquen un lloc segur per reconstruir les seves vides".

La campanya, que s'allargarà tot el mes de maig de manera activa, però que resta oberta permanentment, fa una crida a les persones propietàries particulars que disposin d'algun pis buit a Figueres o a poblacions properes, a posar-lo a lloguer social de manera temporal de la mà de la Fundació SERGI.

Amb l'objectiu de conscienciar i donar visibilitat a aquesta problemàtica, SERGI realitzarà una enganxada de cartells a Figueres i altres accions a les xarxes socials.

La fundació ja va iniciar una campanya el 2022 on demanava dos pisos i se'n van aconseguir cinc.

El preu del lloguer serà acordat segons possibilitats i a canvi, la persona propietària obtindrà certs avantatges i descomptes i contribuirà a fer que dones que han patit violència masclista puguin refer les seves vides. Entre ells, tenir el cobrament del lloguer mensual "garantit"; una assegurança gratuïta durant tota la vigència del contracte; les gestions administratives gratuïtes; els tràmits per sol·licitar el Certificat d'Eficiència Energètica i la cèdula d'habitabilitat; bonificacions en l'IBI; un seguiment periòdic al domicili o el retorn del pis en el mateix estat de conservació.

Actualment, la Fundació SERGI acompanya a disset dones supervivents a la violència masclista que, després del seu pas pels dispositius d'acollida i suport, han pogut disposar d'un habitatge i d'un acompanyament que els està permetent refer i emprendre un nou projecte de vida amb els seus fills i filles.

Nou pisos són a Figueres, tres a Girona i cinc a Salt.

La Fundació SERGI gestiona actualment 140 pisos: 128 procedents de particulars, 8 de titularitat municipal i 4 de propis. Tots ells destinats a lloguer social i 17 dels quals destinats al programa "dones supervivents" a la violència masclista i als seus fills i filles.