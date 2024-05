Una tempesta fa caure l'estructura d'una granja matant i ferint centenars de porcs a Masarac

Una tempesta que ha afectat l'Alt Empordà aquest dijous ha fet caure l'estructura d'una granja i ha deixat uns 400 porcs morts o ferits. Els Bombers han rebut l'avís quan passaven pocs minuts d'un quart de tres de la tarda i quan han arribat al lloc dels fets, s'han trobat que bona part del sostre i la resta de l'estructura on hi havia els animals havia cedit. En total s'hi han desplaçat tres dotacions que han assegurat la zona, mentre que el propietari ha contactat amb una empresa per tal que un camió retiri els porcs que han quedat afectats pel succés. En total a la granja, que es troba en una zona aïllada del nucli de Masarac, hi ha un total de 650 animals, dels quals 250 han quedat il·lesos.

Aquesta ha estat la principal afectació del temporal a la demarcació de Girona.