La 3a Oncotriatló recapta 8.500 euros per a l'ajuda als malalts de càncer

La tercera edició de l'Oncotriatló, que s'ha celebrat aquest matí a Llançà, ha recaptat 8.500 euros que es destinaran a ajudar els afectats de càncer i les seves famílies a través dels serveis que ofereix la Fundació Oncolliga Girona. La xifra és la suma dels donatius que han fet els onze equips participants en aquest repte solidari, que inclou tres modalitats esportives (10 km de corrent, 5 km en caiac i 1.200 metres de natació en aigües obertes) i les aportacions d'espònsors. En ser una prova per equips, els participants poden fer relleus, si bé sempre hi ha d'haver dos membres de l'equip en marxa. L'organització de l'Oncotriatló va a càrrec de la delegació d'Oncolliga a Llançà amb la col·laboració de Tintoreres Swimming Club, Escoleta Trail Running i SK Kayak.

L'activitat ha tingut el seu epicentre a la platja del Port de Llançà, punt de sortida i arribada de les tres modalitats esportives. La primera prova ha estat la sortida en caiac, que consistia a navegar fins a Cap Ras i tornar, un total de 5 km. Tot seguit, els caiaquistes han fet el relleu als seus companys que feien la cursa a peu: 10 km resseguint el litoral pel camí de ronda fins a Cap Ras i de tornada pujar i baixar El Castellar, un antic illot annexat al Port. Finalment, s'ha fet la prova de natació en aigües obertes, en la quals els participants han fet un recorregut triangular de 1.200 metres. Tots els equips han aconseguit acabar el repte en menys de 3 hores, en una jornada marcada pel bon temps i el bon estat del mar.

Per participar en aquest repte esportiu i solidari, els equips havien de fer un donatiu mínim de 300 euros, tot i que la majoria ha superat aquesta quantitat, fet que ha permès superar els 6.700 euros. A aquesta xifra cal sumar-hi 1.800 euros que han aportat els espònsors de la prova: Tot Amunt Grua i Transports, Club Nàutic Llançà i Fruites Hortós. L'organització espera que l'Oncotrialó vagi seduint cada any nous participants, tal i com ja ha passat amb els altres esdeveniments esportius per equips que organitza, com són l'Oncotrail, l'Oncobike i l'Oncoswim.

Més de 25 anys al servei del malalt de càncer

La Fundació Oncolliga Girona és una entitat sense ànim de lucre que va néixer l'any 2004 amb la intenció de donar un nou impuls a la tasca que la Lliga Catalana d'Ajuda al Malalt de Càncer venia fent des del 1996 per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i els seus familiars de la demarcació de Girona.

Amb el pas del temps, l'entitat ha ampliat la seva mirada i ha apostat per la promoció de la salut i la sensibilització de la societat, sense oblidar la seva finalitat principal: donar resposta a les necessitats que les institucions públiques no cobreixen facilitant recursos humans i materials que contribueixin a fer més còmode la vida de les persones que pateixen una malaltia oncològica. Actualment ofereix un ampli ventall de serveis, que van des del suport psicològic fins a la fisioteràpia, passant per l'estètica oncològica, la marxa nòrdica terapèutica, el drenatge limfàtic, el banc de perruques, el préstec de material tècnic o la llar-residència al costat de l'Hospital Dr. Josep Trueta.