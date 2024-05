Condemnat a 2 anys de presó per violar una noia a Vilafant quan estava afectada pel consum d'alcohol

L'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys de presó un acusat per violar una noia a la llera del riu Manol a Vilafant el 21 de juny del 2020 aprofitant que la víctima "no podia prestar consentiment voluntàriament" perquè estava afectada pel consum d'alcohol. Al judici, el processat ha reconegut els fets i la fiscal, l'acusació particular i la defensa han arribat a un acord per rebaixar-li la pena (que inicialment era de 7 anys) aplicant-li l'eximent incomplet per intoxicació etílica, perquè tenia les capacitats afectades per la ingesta d'alcohol. El processat, que no té antecedents, no haurà d'entrar a presó amb la condició de no tornar a delinquir durant 5 anys i d'abonar la indemnització de 10.000 euros a la víctima.

La fiscalia i l'acusació particular sol·licitaven inicialment una pena de 7 anys de presó per un delicte d'abús sexual amb penetració. A la sala de vistes de la secció tercera, el processat ha reconegut els fets i acusacions i defenses han arribat a un acord per aplicar-li l'eximent complet d'intoxicació etílica perquè, segons avalen les proves, aquell dia el processat tenia les capacitats afectades pel consum d'alcohol.

El tribunal l'ha condemnat de viva veu i li ha imposat 2 anys de presó. El processat no es podrà acostar a menys de 300 metres ni comunicar-se amb la víctima durant 5 anys i s'estarà 6 anys en llibertat vigilada.

Com que no té antecedents i es compleixen els requisits legals, la defensa ha sol·licitat que se suspengui l'execució de la condemna. La fiscalia no s'hi ha oposat. Així, l'Audiència ha resolt que l'acusat no haurà d'entrar a presó. El tribunal ha advertit en processat que si no compleix alguns dels condicionants (no tornar a delinquir durant 5 anys, complir l'ordre d'allunyament cap a la víctima i abonar la indemnització), haurà de complir la pena.

Segons recull l'escrit d'acusació de la fiscalia que el condemnat ha subscrit, ell, la víctima i un grup de familiars i amics format per unes deu persones van anar a passar el dia a la llera del Manol, a Vilafant. Hi van arribar prop de les tres de la tarda.

Entre les sis i les vuit del vespre, l'acusat es va acostar a la víctima, que aleshores tenia 20 anys, sabent que estava afectada pel consum d'alcohol: "Havia estat bevent diversos cubates durant el dia". "Aprofitant-se de la situació", el condemnat, que tenia 28 anys en el moment dels fets, va anar fins on la noia s'estava banyant al riu, es va abaixar el banyador i va fer tocaments.

Després, li va "fer creure" que l'ajudaria a vomitar, la va apartar uns quinze metres, la va fer sortir fins a la llera i, allà, la va violar. Segons ha admès el processat, la víctima estava "en un estat d'intoxicació etílica que li impedia prestar consentiment voluntàriament".

Fiscalia, acusació particular i defensa han renunciat a presentar recurs a la sentència i el tribunal de la secció tercera l'ha declarat ferma.