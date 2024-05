Un home intenta traslladar per Portbou immigrants en situació irregular amb el mètode de la 'pastera rodant'

La Policia Nacional ha detingut un home per intentar traslladar persones en situació irregular a França, a través del pas fronterer de Portbou. Els fets es van produir el passat set de maig, quan els agents feien un control rutinari a la localitat. Va ser aleshores quan van aturar el cotxe per comprovar la documentació dels ocupants i van comprovar que el conductor tenia residencia en una localitat francesa, però els tres acompanyants es trobaven en situació irregular. Això va fer sospitar als policies que es podria tractar d'un cas de 'pastera rodant', que passa quan persones en situació regular intenten traslladar persones que no la tenen a països europeus.

A més, ho intenten fer a través de carreteres secundàries on creuen que hi pot haver-hi menys control policial. A més, fan servir cotxes de gamma mitjana-alta per tal d’intentar passar desapercebuts pels agents. En aquest cas es va constatar que els tres immigrants venien de Barcelona i intentaven creuar a França, a través d’aquest ciutadà que té nacionalitat del país gal. Per tot plegat, els policies van acabar detenint el conductor per afavoriment de la immigració irregular, si bé va acabar quedant en llibertat amb càrrecs.

Per la seva banda, a les tres persones que l’acompanyaven se’ls hi va obrir un expedient d’expulsió per haver infringit la llei d’estrangeria. Des de la Policia Nacional alerten que s’estan constantment canviant les estratègies per part de les persones que es dediquen al tràfic d’éssers humans, per tal d’esquivar els cossos de seguretat.