Camallera i Llampaies denuncien un col·lapse diari de camions en una benzinera a peu de carretera

L'Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies i veïns d'aquests municipis denuncien que pateixen col·lapses diaris de camions a la GI-623 que s'aturen a fer gasolina en una benzinera a peu de carretera.

L'alcalde, Esteve Gironès, diu que la situació que provoca greus problemes de circulació, destrosses en mobiliari i senyals de trànsit i posa en risc la seguretat viària.

Els camioners fan girs enmig de la carretera i es queden aturats en diverses fileres fent cua per omplir el dipòsit.

Gironès diu que no tenen eines per combatre-ho perquè el negoci està al terme d'Orriols (Bàscara) i que, a més, ni tant sols tens policia local. "Truquem als mossos, hem parlat amb Carreteres i amb Bàscara; però el problema persisteix", afirma.

L'Ajuntament de Bàscara espera que la situació es resolgui en les properes setmanes amb la legalització d'una ampliació del nombre de sortidors.

La benzinera a peu de la GI-623 té més de 40 anys d'història, tot i que fa un parell d'anys va canviar de mans i des de fa un temps ha augmentat l'afluència de camions que s'hi aturen a posar benzina pels acords que tenen amb les companyies de transports amb preus més competitius.

La situació fa temps que preocupa els veïns de Camallera i Llampaies i al seu Ajuntament. No només perquè diàriament hi ha cues als accessos i camions ocupant gran part de la carretera, sinó també pels girs que hi fan i per les "destrosses" que provoquen al mobiliari urbà dels dos nuclis.

Molts intenten estalviar-se arribar fins a la rotonda de Camallera per fer el gir i tornar en direcció a l'AP-7 i, segons expliquen els veïns i l'alcalde, fan maniobres imprudents enmig de la carretera. També els han trencat senyals de trànsit i tombat fanals.

El que més preocupa a residents i al consistori, però, és que el problema es genera en un punt amb un canvi de rasant i on durant els mesos d'estiu d'afluència de vehicles augmenta exponencialment. "Molts cotxes per passar els camions han d'envair el carril contrari i això és molt perillós perquè algun dia pot haver-hi algun accident", remarca Gironès.

Sobre això, diu que "les administracions a qui pertoca han de solucionar-ho ja, abans que passi alguna cosa". "Ens trobem que no està al nostre municipi, fem el que podem. Hem parlat amb Carreteres, han fet alguna actuació de senyalització però el problema persisteix. Llavors l'únic que podem fer és trucar el 112 però tampoc poden tenir una patrulla de Mossos allà tot el dia", afegeix.

Gironès creu també que Bàscara ha "pressionar" perquè es resolgui i que la construcció d'una rotonda amb accés directe des de l'AP-7 podria contribuir-hi.

En el mateix sentit, des de l'Associació de Veïns de Llampaies diuen que estan farts d'aquesta situació i demanen que se solucioni.

Per la seva banda, l'alcalde de Bàscara, Narcís Saurina, diu que el seu ajuntament no pot fer-hi res i que ja ha parlat en diverses ocasions amb carreteres. "De solucions jo no en tinc cap més que anar-me a queixar", afirma. Saurina espera que la situació es resolgui en les properes setmanes amb la legalització d'una ampliació del nombre de sortidors. Segons ha explicat, l'empresa va fer aquestes obres il·legalment i se la va sancionar. Ara ha presentat un projecte per legalitzar-les i la previsió és que es desencalli aviat.

Les mobilitzacions per treure'ls de l'N-II

La situació es produeix paradoxalment a pocs quilòmetres de l'N-II de Bàscara, on fa més d'una dècada les mobilitzacions veïnals van aconseguir treure els camions de la carretera. "És curiós perquè molts veïns del nostre municipi van ajudar quan es feien les manifestacions a Bàscara i ara ens trobem que el problema el tenim aquí i l'ajuda que hi va haver en el seu moment no és mútua"., afirma.