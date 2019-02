Recullen 2,3 tones de deixalles a la desembocadura del Ridaura a Santa Cristina

Una cinquantena de voluntaris recullen 2,3 tones de deixalles al voltant de la desembocadura del Ridaura de Santa Cristina d'Aro. La campanya de neteja es va fer diumenge i es van retirar 850 quilograms de plàstic, 600 quilograms de rebuig, 260 quilograms de vidre i 600 quilograms de material voluminós. La zona on es va actuar és desembocadura del Ridaura, el Puig Pinell i els boscos adjacents.

Aquesta és la segona campanya dels organitzadors després de la que es va iniciar al novembre a Pedralta a Sant Feliu de Guíxols. La iniciativa consisteix en l'organització d'una macro-neteja popular trimestral a les diferents localitats de la Vall d'Aro. És un format sense que aplega empreses eco-friendly, diverses entitats de caràcter social i ecologista i l'Administració Pública. D'aquesta manera es pretén promoure la creació teixit social, sinergies entre les diferents parts i una repercussió transcendent al territori.

L'organització va ser a càrrec del Grup Natura Sterna, juntament amb el C. E. Montclar i els Sloppy Tunas i va comptar amb la col·laboració d'entitats com Protecció Civil, l'ADF-Gavarres Marítima, la Manduca Cooperativa i les diferents administracions locals respectivament. Segons l'organització, el volum de deixalles constaten la falta de cultura social del reciclatge, tant per les persones com per l'Administració Pública, i evidencien la problemàtica de la contaminació.