L'Ajuntament de Pals (Baix Empordà) i altres agents del territori fan front comú per oposar-se a l'enderroc de les antigues edificacions de Ràdio Liberty. El consistori, conjuntament amb l'entitat Salvem la Platja de Pals, el Cercle Català d'Història i el Museu Virtual Ràdio Liberty reclamen rehabilitar part dels edificis perquè l'espai es reconverteixi "en un referent històric i natural de la zona". Sostenen que les antigues instal·lacions són un referent de la Guerra Freda, i que són "úniques al món tant a nivell històric i arqueològic, com també natural, cultural i fins i tot d'enginyeria mecànica". Per això, volen aprofitar-les per reforçar "aquest potencial".

Segons subratllen en un comunicat, el consistori i les diferents entitats treballen conjuntament per tancar el projecte que permeti conservar les antigues instal·lacions. "Es tracta d'un espai que ha tingut una preservació important i cal que s'escoltin les propostes que permetin un desenvolupament sostenible a nivell econòmic i ecològic, i reforçar l'enorme potencial que té", afirmen a l'escrit.L'objectiu, asseguren, és consensuar una proposta que permeti reconvertir l'antiga Ràdio Liberty en un espai "multidisciplinari" que podria incloure sales d'exposició i recerca històrica, centres de recerca universitària, sales de congressos o, fins i tot, el centre d'interpretació del Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter.

"Aquests projectes fan referència únicament als edificis que hi ha en l'actualitat, que representen un percentatge molt reduït de la totalitat de l'espai de Ràdio Liberty", indiquen l'Ajuntament i les entitats. Per això, reclamen també que es complementin amb d'altres projectes mediambientals i relacionats amb l'entorn, cosa que permetria "mantenir de manera adequada aquest singular espai protegit, de gran valor ecològic, que el fa únic a la nostra costa i que ajudaria a preservar l'espai natural no construït".Dignificar la història viva"En definitiva, demanem un projecte que dignifiqui un vestigi de la història viva de casa nostra, amb la premissa de renaturalitzar i protegir els hàbitats", sostenen l'Ajuntament de Pals i les entitats. Per això, s'oposen a què les instal·lacions de Ràdio Liberty vagin a terra, i emplacen les altres administracions –en especial, l'Estat- a aturar la licitació de l'enderroc i a valorar les propostes plantejades (algunes d'elles, de capital privat).El consistori i les entitats expliquen que, si cal, engegaran mobilitzacions per defensar el seu posicionament. "Tots els agents participants comparteixen la idea que les estructures arquitectòniques de Ràdio Liberty són de gran valor patrimonial i cultural i un llegat històric que es pot convertir en un punt d’atracció i de dinamització sostenible basat en la descentratlizació i la desestacionalització turística, que a més podria comptar amb capital privat", recull el comunicat.Per poder presentar una alternativa a l'enderroc, l'Ajuntament de Pals i les entitats han convocat una reunió de treball la setmana vinent. Es portarà a terme divendres al consistori.