El Grup de Natura Sterna ha denunciat la mort d’un nou duc a Castell d’Aro, electrocutat el passat dimecres 25, a la línia elèctrica que passa arran del nucli urbà. Aquesta nova víctima se suma a les quatre que ja s’havien trobat mortes al Baix Empordà en el darrer any: tres electrocutades i una atropellada.

L’entitat lidera el seguiment de l’au, en perill d’extinció local, a la comarca i reclama mesures correctores a les companyies elèctriques per tal d’evitar que la situació es repeteixi. Alhora, assenyala que les intervencions aïllades realitzades per a la Vall del Ridaura no són suficients davant la magnitud del problema, i demana que es dugui a terme una actuació immediata, global i conjunta sobre la xarxa elèctrica de la Vall d’Aro i el Baix Empordà. El Grup reivindica la xacra que representen tant les infraestructures de distribució elèctriques d’arreu del territori com la falta de passos de fauna i mesures correctores a les principals carreres de la comarca.

El duc mort aquest dimecres era el mascle de la mateixa parella que el setembre de l’any passat va veure electrocutat el pare i els seus dos polls. De les quatre parelles històriques de ducs comptabilitzades fins ara a Santa Cristina d’Aro, a més, ja només en queda un exemplar.