Palamós se suma a la commemoració del Dia Internacional del Dol Perinatal i Gestacional. L’objectiu de la iniciativa és visibilitzar la realitat que viuen les famílies que perden el nadó durant la gestació o al poc de néixer. Durant tota la jornada d’avui i el cap de setmana, la balconada de l’edifici de l’Ajuntament de Palamós mostrarà una pancarta commemorativa, recordant una realitat que, lluny de ser minoritària, afecta en un 20% dels embarassos.

La mort gestacional, perinatal o neonatal d'un fill o filla ─en funció de si la mort és a partir de la setmana 22 de l’embaràs, en els moments previs o posteriors al part o en el primer mes de vida─ és una realitat present en força famílies. Avui en dia, el dol lligat a l’arribada d’un infant segueix sent un tema tabú a la societat, que invisibilitza aquestes famílies i el seu dolor, i menystenint les seves pèrdues.

La commemoració del Dia Internacional del Dol Perinatal i Gestacional, s’inclou dins el programa d’activitats "A Palamós treballem per unes maternitats (o no) amb mirada feminista" que coordina el Servei d'Igualtat i el Departament de Joventut de l'Ajuntament de Palamós, i compta amb la col·laboració d’entitats i associacions feministes o vinculades a la dona.

Dins les activitats programades s’inclou, el dia 21 d’octubre, a les 19:30 h, a la Biblioteca municipal, la taula rodona: “Parlem del dol per mort gestacional, perinatal i neonatal”, amb la participació de la doctora ginecòloga i obstetra Laia Vidal, representants de l’Associació Capsa dels records i @SomCicliques; així com testimonis que han viscut aquesta experiència en primera persona.

Des d’aquest mes d'octubre i fins al gener de l’any vinent es duran a terme activitats relacionades amb diverses temàtiques sobre les maternitats, com per exemple no voler ser mare, o bé els diferents camins per ser-ho, així com els reptes i les dificultats que comporta la maternitat.

El programa va arrencar dissabte passat amb una xerrada/col·loqui i la inauguració d’una exposició fotogràfica sobre la lactància, que es mostra a la biblioteca municipal.

L’agenda d’activitats previstes inclou també, entre altres, una mostra bibliogràfica, projeccions de cinema, tallers, teatre, xerrades o taules rodones.