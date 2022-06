L’Ajuntament de Palafrugell reclama a Endesa que acabi amb els «constants» microtalls elèctrics que pateixen els nuclis de costa del municipi durant la temporada d’estiu. En concret, passa a Tamariu, a Llafranc i a Calella de Palafrugell. De fet, durant aquests darrers dies, diversos empresaris ja han fet arribar el seu malestar al consistori, perquè pateixen talls «durant els moments de màxima afluència de gent» als locals i establiments. L’alcalde de Palafrugell, Joan Vigas, vol que la companyia s’assegui en una mateixa taula amb l’Ajuntament i el sector hoteler per abordar el problema. «Esperem que hi hagi una millora significativa amb el servei, i insistirem perquè així sigui», afirma Vigas.

L’Ajuntament de Palafrugell ha demanat a la companyia Endesa que faci «el possible» per acabar amb els «constants» microtalls elèctrics. Durant aquests darrers dies, explica el consistori, la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava centre s’ha queixat que pateixen microtalls continus en els moments en què hi ha més gent dins els establiments. Sobretot, durant els caps de setmana i les hores dels àpats.

Per evitar que això derivi en un estiu «problemàtic», l’Ajuntament ha demanat «expressament» a Endesa que busqui solucions, i que la companyia participi en una reunió a tres bandes tant amb el consistori com amb els empresaris per parlar-ne. «Esperem que hi hagi una millora significativa del servei, i insistirem per trobar la solució als microtalls; el sector hoteler i de la restauració ens té al seu costat», ha subratllat l’alcalde Joan Vigas.

Fonts d’Endesa admeten que des de diumenge passat han detectat una incidència en una línia de mitjana tensió que provoca microtalls en aquests nuclis costaners. La companyia entén les queixes dels hotelers i restauradors, i els demana disculpes d’avançada.

La comapnyia Endesa explica, però, que arreglar la incidència en aquest cas no és tan senzill com en el cas d’una avaria convencional. Perquè en l’argot tècnic, allò que passa a Palafrugell és coneix com a «avaria franca» (és a dir, que està latent i de cop es manifesta generant els microtalls, però com que no persisteix, costa de localitzar).

La companyia diu també que els seus tècnics ja han detectat el tram de la línia que està afectat per la incidència, i que estan treballant-hi per poder resoldre-la al més aviat possible i garantir el subministrament als nuclis de Tamariu, Llafranc i Calella de Palafrugell.