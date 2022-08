L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha enviat una carta a la direcció general d'Endesa a Catalunya queixant-se dels talls elèctrics que la població ha patit en els darrers dies, en plena onada de calor i durant el pic de la temporada turística. Jiménez assegura que, en un moment en què Platja d'Aro multiplica "per onze" la població, perquè rep més de 130.000 visitants i turistes, els talls elèctrics "lògicament comporten problemes" a les activitats econòmiques, perquè afecten de ple la restauració, l'hostaleria i els comerços, però també "la imatge que com a poble de serveis volem donar". L'alcalde demana a la companyia que busqui solucions i li trasllada "la necessitat de cercar fórmules" per evitar els talls elèctrics.

A l'escrit adreçat a Endesa, amb data d'ahir, l'alcalde recorda que Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró és un municipi turístic que "gairebé multiplica per onze" la població durant el pic de l'estiu. Perquè als 12.000 veïns que hi ha empadronats al llarg de l'any, s'hi sumen 130.000 visitants i turistes que hi passen les vacances.

Maurici Jiménez diu a Endesa que això suposa que els serveis "es tensen", que l'objectiu del municipi és atendre els visitants amb la màxima qualitat possible i que això els fa ser "molt rigorosos". I aquí, l'alcalde es queixa que en els darrers dies a Platja d'Aro hi ha "preocupació" perquè hi ha hagut talls en el subministrament elèctric.

"Una sèrie de talls que lògicament comporten problemes a les activitats econòmiques afectades: restauració, allotjament, comerç i d'altres", diu a la missiva. I hi afegeix: "Però també afecta la imatge que com a poble de serveis volem donar".

L'alcalde de Platja d'Aro no atribueix la situació a una manca de manteniment o deixadesa de la companyia. De fet, subratlla que sap que Endesa ha "treballat de forma constant per la millora de les infraestructures al nostre territori". Tot i això, i arran dels talls viscuts, insta la companyia "a buscar fórmules per evitar més interrupcions en el subministrament elèctric".

Precisament, altres municipis turístics de la Costa Brava, com Pals o Sant Pere Pescador també han patit talls elèctrics en els darrers dies.