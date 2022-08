Un centenar de barques s'han congregat aquest matí a Palafrugell per protestar contra els preus de les boies de fondeig, que costen mil euros més que l'estiu passat. Els propietaris de les embarcacions es queixen que enguany han hagut de pagar 3.000 euros i en culpabilitzen l'ajuntament. Segons expliquen, el consistori va atorgar la nova licitació al postor que més diners oferia per boia; un total de 1.400. Un cost de sortida, diuen, que ha fet que afegint-hi els serveis que ofereix l'empresa -com per exemple el de taxi entre les barques i la costa- hagi encarit el servei. Per la seva banda, l'ajuntament ja va anunciar ahir que estudiarà gestionar directament les boies per evitar l'escalada de preus.

A quarts d'onze del matí, un centenar d'embarcacions familiars congregades davant la platja de Port Bo de Calella de Palafrugell han iniciat una marxa lenta reivindicativa amb l'objectiu de demanar a l'ajuntament que aturi l'escalada de preus de les boies de fondeig. Adornades amb banderes "pirates", han format una fila molt visible des de la platja resseguint la costa, de Calella a Tamariu. Les teles de les banderes eren negres, amb la imatge d'una boia convertida en calavera al centre i un pegat a l'ull esquerre amb el logotip de l'ajuntament.

Denuncien que són "barques familiars" i que si els preus no paren de pujar, no hi podran fer front. Per això, reclamen establir "un preu màxim de boia a usuari final per frenar l'escalada". I és que la principal problemàtica és que l'ajuntament ho adjudica a l'empresa que més diners de sortida ofereix per boia -enguany han estat 1.400 euros- i això encareix el preu als usuaris finals. "L'ajuntament fa negoci d'un servei que dinamitza l'economia de la zona", ha denunciat el portaveu de la plataforma d'afectats, Àlex Alcántara.

L'Ajuntament de Palafrugell es va defensar ahir a través d'un comunicat assegurant que s'ha fet "seguint la llei", però que s'estudiarà gestionar les boies "en un futur" amb l'objectiu d'evitar que els preus continuïn creixent descontroladament.

Un anunci que els afectats no consideren que pugui ser la solució. "L'ajuntament no té mitjans per gestionar aquest servei", ha dit el portaveu de la plataforma d'afectats, que ha afegit que fa anys que la gestió de les boies és "pèssima".

Un 10% de boies buides

En total, aquest estiu s'han instal·lat a Palafrugell un total de 786 boies de fondeig repartides entre Calella, Llafranc i Tamariu. D'aquestes, es calcula que un 10% han quedat buides a causa de l'elevat preu que demanava l'empresa concessionària per fer-ne ús. "És el primer any en què han quedat boies buides perquè la gent no hi pot fer front", ha afirmat Alcántara.

El portaveu de la plataforma és un dels usuaris que ha mantingut la boia. Tanmateix, denuncia que els preus són "abusius" i que els propietaris d'embarcacions "no són rics". En aquesta línia, l'eslora mitjana de les que s'hi amarren és d'entre 5 i 6 metres. "Són barquetes per sortir amb la família", ha dit.

Alcántara fa catorze anys que hi amarra la barca i recorda que en un inici pagava poc més de 300 euros, un preu que s'ha multiplicat per deu. Ara, assegura, el cost anual de la boia és equivalent a un 30% del valor total de la majoria d'embarcacions. "Són barques que valen tres vegades el que val la boia".

A la Costa Brava, el cost de les boies oscil·la entre municipis amb preus encara més elevats com el de 5.000 euros a la zona d'Aiguablava (Begur) o d'altres com Cadaqués o Tossa de Mar, on el servei costa uns 1.500 euros.