L’Ajuntament de Palafrugell ha anunciat l’obertura d’un nou aparcament gratuït conegut popularment com «l’Energia». La zona d’estacionament, situada a només 5 minuts a peu del centre, té capacitat per a uns 50 vehicles. Es tracta d’un aparcament de terra ubicat al costat de l’Escola de Música l’Energia, entre els carrers de Manufactures del Suro i Garriga, amb accés per aquest últim i per Pi i Margall. Amb aquest nou aparcament, el municipi disposa de 17 zones d’aparcament gratuït, on s’hi ofereixen més de 1.000 places.

Pel que fa a les zones blaves, hi ha 13 espais d’aparcament amb més de 500 places. Sense oblidar els 2 pàrquings de pagament (carrer Torres i Jonama i plaça de Can Mario) que disposen de 275 places d’estacionament. En els darrers anys, en el municipi, la millora de la mobilitat i la creació de bosses d’aparcament properes al centre, s’ha vist reflectida, ja que tots els aparcaments són entre 5 i 10 minuts a peu del centre -tant si és de la vila com dels nuclis costaners- i responen també a les diverses necessitats veïnals. Per altra banda, ha tingut un augment de 1.000 noves places d’aparcament gratuït repartides entre Palafrugell i els nuclis costaners de Llafranc i Calella de Palafrugell. El projecte de política d’aparcaments de Palafrugell, és que hi hagi sempre aparcament disponible tant per als veïns i veïnes que viuen als diferents barris i nuclis com per a tothom que vulgui comprar a les zones comercials, tal com funciona a les principals ciutats d’arreu d’Europa.