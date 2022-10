Els propers 8 i 9 d’octubre, torna a les aigües de la Costa Brava la Radikal ocean52, la gran celebració de la natació en aigües obertes, amb travessies de referència al calendari esportiu, que enguany celebra la tretzena edició. La competició, que té l’objectiu de fomentar els hàbits sostenibles i respectuosos amb els oceans, manté els tres recorreguts: 1 quilòmetre i mig, 3 quilòmetres i mig i 7 quilòmetres, entre Calella de Palafrugell i Llafranc, que tindran lloc dissabte 8; i la Radikal Kids, els Radikal Relays (4x800) i altres activitats familiars, diumenge 9.

La competició d’1 quilòmetre i mig voreja la costa, seguint el recorregut del camí de ronda, entre Calella i Llafranc. La de 3 quilòmetres i mig consisteix a nedar des de les Illes Formigues (fins on els participants seran acompanyats en embarcació, com en edicions anteriors) fins a Llafranc. La de 7 quilòmetres, la travessia estrella, proposa als participants el desafiament de nedar fins a les Illes Formigues (a 3 quilòmetres de la costa) i, des d’allà, dirigir-se cap Llafranc.

Com en edicions anteriors, el club Radikal Swim i ocean52 uneixen esforços i, sota el paraigua «Junts per l’oceà», es portaran a terme diverses activitats de conscienciació mediambiental: el Beach clean up, recollida de residus a la platja de Llafranc, i l’EcoSwimming, activitat de natació per recollir residus al mar. Així mateix, s’impartiran xerrades i tallers relacionats amb la cura dels oceans. L’objectiu és aconseguir canviar rutines i incorporar hàbits més sostenibles i respectuosos amb els oceans, i incidir en la necessitat de cuidar-los per poder seguir-ne gaudint.

Aquesta filosofia de transmetre respecte pel mar i per la seva biodiversitat, es reflectirà també en els materials, que seran tots 100% reciclables. De fet, l’esdeveniment està organitzat amb la visió de reduir al màxim l’impacte amb el medi ambient i, amb aquest objectiu, s’estalviaran més de 7.000 envasos de plàstic d’un sol ús, gràcies a ocean52.

La travessia s’ha convertit en un referent de la natació en aigües obertes, esport cada vegada més popular a Espanya. Les proves de la Radikal ocean52 reuneixen tant a nedadors populars amants de les aigües obertes com a esportistes d’alt nivell. L’organització preveu uns 1.500 participants.

Els organitzadors destaquen que la Radikal ocean52 és l’únic esdeveniment de natació en aigües obertes que consisteix en tot un cap de setmana ludicoesportiu, ple d’activitats de caràcter familiar - per a nens i adults - vinculades a la natació en aigües obertes i a la protecció dels ecosistemes marins. D’una banda, el village, situat a Llafranc, les activitats infantils al Museu del Suro de Palafrugell, les ponències i tallers, que inclou una sessió de ioga diumenge al matí, a més de les activitats de recollida de residus ja esmentades i la festa dissabte a la nit, amb el famós Gitano del Restaurant Llafranc.

La cita inclou igualment les proves al mar per a infants, Radikal Kids, i la competició de relleus Radikal Relays i Last Radikal Standing, totes tres patrocinades per la marca d’automòbils Mercedes Benz Autolica-Garatge Plana. Les dues darreres consisteixen en proves de curta distància i en relleus d’equips de 4 persones, que han de nedar una distància de 800 metres.

Mesures de seguretat

Amb més de 35 embarcacions i 35 caiacs de seguiment, a més de punts d’avituallament durant el recorregut, la Radikal ocean52 compta amb unes excepcionals mesures de seguretat, que inclouen 12 socorristes aquàtics, 2 motos aquàtiques de rescat, ambulàncies SVA, SVB i una carpa d’assistència.

Destaca la presència de més de 30 Radikal Angels Swimmers, nedadors experimentats que no participen en la competició, però que realitzen la travessia amb l’objectiu d’oferir la seva ajuda i acompanyar als nedadors que necessiten suport.