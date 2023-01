Aquest dimecres 4 de gener arriben per mar els Carters Reials a Sant Feliu de Guíxols. Ho faran a partir de les 18.30 hores al sector de platja de l'espigó de l'àncora, vora la pista de bàsquet.

Aquest any, a causa de les obres a la plaça del Monestir, la comitiva acabarà el seu recorregut a la plaça del Mercat. Hi anirà des de la platja, passant pel passeig, seguint per la Rambla, carrer Hospital i carrer Joan Goula. Un cop a la plaça del Mercat, es farà l'encesa de l'Estel de Nadal, tindrà lloc un espectacle audiovisual i els carters faran la recollida de cartes de les nenes i nens que s'acostin fins a l'espai.

De cara al dijous 5 de gener, s'espera l'arribada de Ses Majestats els Reis Mags d'Orient, que iniciaran el recorregut a la zona esportiva de Vilartagues fins a acabar, també, a la plaça del Mercat.