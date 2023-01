L’indubtable lligam entre el municipi baixempordanès de Begur i el seu passat indià, és un pas més a prop de tenir un exponent propi: el Centre d’Interpretació d’Indians de Begur. El nou espai, que s’inaugura el pròxim 4 de febrer, comptarà amb sales digitals amb sonorització i amb diferents elements per tal de contribuir a la preservació, difusió, investigació i divulgació sobre el fet indià a Catalunya.

El Centre d’Interpretació dels Indians de Catalunya-Begur ha suposat una inversió per part de l’Ajuntament de 190.000 euros i per a la seva execució s’ha comptat amb una subvenció de la Diputació de Girona. L’acte públic d’inauguració tindrà lloc aquest dissabte a les Escoles Velles Centre Cultural, l’edifici on de forma permanent estarà ubicat el centre d’interpretació. L’esdeveniment començarà a les 11 hores amb la conferència «El llegat indià de Begur», a càrrec d’Anna Castellví a la Biblioteca Salvador Raurich. I a partir de les 12 hores, serà el torn per als parlaments institucionals, el bateig dels nous capgrossos indians -un capità i una cubana- i una visita comentada al Centre d’Interpretació dels Indians de Catalunya-Begur. Tot plegat, amb la participació del Grup de TeatrU Es Quinze i Cubanitas de Begur.

Prèviament, el divendres 3 de febrer, també es realitzarà a porta tancada un acte institucional.

Maite Selva, alcaldessa de Begur, fa una crida a la participació i destaca que «al llarg del segle XIX més de 500 begurencs van travessar l’Atlàntic a la recerca de fortuna en el continent americà. Aquesta petja fa que Begur disposi d’un llegat indià amb un alt valor històric i arquitectònic i des de fa molts anys es considera el nostre municipi com una de les capitals indianes per excel·lència. Com a capital, per tant, tenim el deure de preservar, difondre, seguir investigant i explicar tot el que va comportar aquest moviment, i amb el centre d’interpretació disposarem d’una nova eina i un espai per fer-ho».

Gemma Coll, regidora de Cultura, explica que «aquest espai museogràfic és molt més que una exposició permanent. És, sens dubte, un motor econòmic i social per Begur, el Baix Empordà i tota la província de Girona», conclou.