La policia ha desmantellat un laboratori subterrani per obtenir collites exprés de marihuana en una masia de Sant Feliu de Guíxols. El laboratori estava ocult sota una trapa del graner i s'hi accedia mitjançant un sistema de túnels. A l'operatiu per desmantellar-lo hi han participat agents de la Policia Nacional i de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols. A dins del laboratori s'han trobat 75 quilos de plantes de marihuana i 35 més de cabdells envasats al buit. La finca tenia la llum punxada i, segons càlculs de la companyia, es calcula que el frau ascendeix a més de 40.000 euros. Els agents han detingut el responsable del cultiu per un delicte contra la salut pública i un de defraudació de fluid elèctric.

Segons informa la Policia Nacional, la plantació de marihuana estava amagada al subsol d'una masia de grans dimensions, propietat de dos ciutadans dels Països Baixos. "Els seus habitants passaven totalment desapercebuts i portaven una vida aparentment normal", explica la policia. Tot i això, sota la finca amagaven un laboratori subterrani preparat per obtenir collites exprés de marihuana. S'hi accedia a través d'una trapa camuflada a l'interior del graner, que donava accés a un "complex sistema de túnels" que portaven fins al laboratori. Segons subratlla la policia, estava "equipat amb tecnologia puntera" per aconseguir que les plantes de marihuana creixessin ràpid i, d'aquesta manera, obtenir més producció. Durant la investigació, la Policia Nacional també va comprovar que la masia tenia la llum punxada. Segons càlculs de la companyia, el valor de l'electricitat que s'havia defraudat pujava a més de 40.000 euros. La Policia Nacional, conjuntament amb la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols, va dur a terme una entrada i escorcoll a la masia. L'operatiu, que va culminar la investigació, va permetre descobrir aquest laboratori subterrani. A l'interior, els agents van comissar-hi 75 quilos de plantes de marihuana "en estat avançat de creixement" i 35 quilos més de cabdells. Tots ells estaven envasats al buit, repartits en paquets d'un quilo cadascun. A l'Europa central Segons explica la policia, la marihuana que es cultivava en aquest mas de Sant Feliu de Guíxols tenia com a destí països de l'Europa central. "Previsiblement, grups criminals amagaven aquests paquets de cabdells en un doble fons de vehicles, amb intenció de transportar-los a països centreeuropeus per vendre la mercaderia i treure'n més beneficis", concreta la Policia Nacional. Durant l'operatiu, els agents també van detenir el màxim responsable de la plantació. A aquest arrestat, se l'acusa d'un delicte contra la salut pública i d'un altre de defraudació de fluid elèctric.