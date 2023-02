El pilot torroellenc Jordi Jacas s'ha fet viral a les xarxes gràcies al vídeo que va compartir amb un emotiu missatge cap als seus pares. En Jordi és pilot d'avions i sol compartir vídeos i imatges dels seus vols a les xarxes.

En el vídeo que s'ha viralitzat es veuen a dos passatgers, molt especials per al pilot. Just abans de començar el viatge i de donar les indicacions sobre el vol als passatgers, Jacas va aprofitar per fer un emotiu homenatge a aquests dos passatgers, els seus pares.

"Volia aprofitar el dia d'avui per compartir una petita història personal" explica pels altaveus. "El vol d'avui és un vol molt especial per a dues persones que estan en aquest vol, però ho és més per a mi", va continuar emocionat. "Avui és el primer dia que volen amb mi com a pilot i per a mi no hi ha paraules per a poder descriure la sensació i la il·lusió que això em fa sentir" va expressar. D'aquesta manera, va agrair el suport dels seus pares per realitzar el seu somni, que era pilotar avions. "No ha estat un camí fàcil, ha estat un camí intens amb moltes emocions, però sense cap mena de dubte, ha valgut la pena i no ho canviaria per res del món".

Per acabar, va donar les gràcies als seus pares, que es van mostrar visiblement emocionats: "Només volia aprofitar aquesta ocasió per agrair-los públicament davant de tots vostès, perquè estic segur que sense ells res d'això hauria estat possible".

El missatge es va viralitzar a les xarxes, on els usuaris van destacar el gest d'agraïment, tan simple com emotiu.