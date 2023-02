El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, juntament amb el Museu de la Mediterrània, ha elaborat un inventari del patrimoni cultural del parc que reuneix 522 elements patrimonials i que s’anirà ampliant amb l’ajuda dels usuaris. Les tasques de recollida de dades es van iniciar fa tres anys (2019-2022) i el projecte va néixer, segons indiquen des del parc, gràcies a la iniciativa impulsada per la Direcció General de Patrimoni Cultural i la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural que sota el títol de «Parcs i Museus» va propiciar la col·laboració entre la Xarxa de Museus d’Etnologia i els Parcs Naturals. El resultat d’aquests tres anys de recopilació és un inventari que està georeferenciat a l’aplicació Instamaps i que es pot consultar de manera gratuïta.

El paisatge actual que configura el parc és fruit de més de 300.000 anys d’història i aplega no només valors naturals sinó també nombrosos elements patrimonials que es remunten a l’aparició dels primers assentaments humans durant la prehistòria. L’inventari s’ha dut a terme a partir d’una metodologia científica que ha consistit, en primer lloc, a realitzar un recull bibliogràfic exhaustiu i la consulta d’inventaris preexistents. Després s’han visitat cadascun dels elements inventariats per fer-ne una descripció formal i avaluar-ne l’estat de conservació.

L’inventari, en un mapa

Tot plegat permet que els usuaris que trobin les restes d’un aixart o unes runes al parc puguin accedir a l’aplicatiu i consultar si els elements estan referenciats i, en cas contrari, enviar una fotografia i la ubicació al Museu de la Mediterrània o al Parc Natural del Montgrí, que s’encarregaran de revisar-ho i afegir-ho a l’inventari si encara no hi és reflectit. El mapa, que es pot consultar fàcilment accedint al portal d’Instamaps (www.instamaps.cat), permet als usuaris diferenciar entre els elements en funció del nom, la funcionalitat, la datació, les mides i l’estat de conservació, entre d’altres.

En el mapa apareixen referenciats i diferenciats per colors els elements d’obra militar, els edificis, les estructures, els jaciments arqueològics, les obres civils, les explotacions i els edificis no catalogats, entre d’altres. Les obres militars es troben principalment concentrades al litoral, especialment a la Punta de Montgó o a les illes Medes. De fet, a les Medes hi ha una concentració d’obres militars amb fins a 13 elements.