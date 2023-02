Fa una mica més de deu anys, l'octubre de 2012 s’estrenava un gran parc urbà de 150.000 metres quadrats, i que ha esdevingut durant una dècada un «museu especial» de gran atractiu ciutadà i cultural dins d’un municipi fonamentalment turístic. Dins d’aquest gran espai expositiu a l’aire lliure són compatibles la visita pública i didàctica controlada amb la potenciació de la diversitat biològica de la zona tot recuperant els hàbitats i els ambients naturals originaris; l’observació ornitològica de fins a 250 espècies que hi fan estada durant l’any gràcies a diversos miradors i punts de guaita; i la creació artística acollint exposicions temporals i un fons permanent d’escultures de gran format a l’aire lliure.

Del conjunt de 15,20 hectàrees que el configuren, se n’havien adequat inicialment 11,10, i l’any passat es va completar amb diverses intervencions en 4,10 hectàrees més.

El parc dels Estanys de Platja d’Aro manté el vessant cultural, gràcies al projecte iniciat el 2014 d’eixamplar els espais expositius municipals, convertint-lo en escenari a a cel obert d’escultures de gran format amb dues mostres temporals cada any i d’una exposició permanent.

Prèviament, hi ha exposat Emili Armengol, Alberto Gómez Ascaso, Jaume Roser, Medina-Campeny, Bonaventura Ansón, Josep Canals, Pedro Jordán, Clemente Ochoa, Rosa Serra, Manel Àlvarez, José Luís Pascual i Marzo-Mart, Carles Bros, Angel Camino, Martí Rom, Santiago Gimeno, Josep Coll i Torrent Pagès. De cadascun en resta com a testimoni permanent, una peça instal·lada al mateix parc com a part del Fons Municipal d’Art, esdevenint alhora complement de les mostres temporals que acull anualment. En unes setmanes s’inaugurarà la mostra d’Aramis Justiz, que es podrà veure tota la primavera, fins Sant Joan.

Durant aquesta dècada, en el conjunt del parc dels Estanys de Platja d’Aro s’hi ha fet diverses intervencions, com successives actuacions en arbrat o la instal·lació d’una torre d’observació.

Una gran intervenció fa un any

Una de les grans intervencions per convertir-ho definitivament en un museu a l’aire lliure es va estrenar fa només uns mesos: es va millorar una nova zona del parc, i alhora es van arranjar alguns aspectes dels espais existents.

A aquesta actuació s’hi van destinar 535.000 euros amb una aportació del Pla de Foment Territorial de Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Les intervencions en l’ampliació es van centrar en diversos àmbits. Per sobre de tot, destaca la creació d’un itinerari senyalitzat amb panells amb explicacions de detall dels espais i les obres del parc, amb informació complementària mitjançant codis QR i la incorporació de Braille.

D’aquesta manera els camins transitables s’ampliaven en un terç i els dos recorreguts s’unien mitjançant un pont de fusta. En paral·lel, es va desenvolupar un nou accés a l'extrem nord-oest del parc al carrer Tramuntana, amb l’adequació de les portes de les entrades existents, es va millorar el conjunt de la senyalització i es va col·locar mobiliari urbà i de descans a la zona ampliada, i s’hi ha fet plantació d’arbrat i arbust amb espècies autòctones.

També s’ha construït una bassa d’aigües temporals, que creixerà i decreixerà segons la temporada de l’any, i que possibilitarà la presència d’espècies amfíbies; i també murs de pedra seca i hotels d’insectes. Darrerament, a tocar de l’entrada principal original del parc, s’hi ha instal·lat dues cúpules de fusta de 70 i 32 metres quadrats connectades entre si, que han esdevingut centre d’interpretació del parc i un espai polivalent on es duran a terme activitats culturals i visites didàctiques.

L’artista Aramis Justiz exposa el conjunt de 12 peces escultòriques de gran format, Com la vida mateixa, a l’aire lliure, al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, de l’11 de març al 25 de juny d’enguany. Inauguració el proper dissabte 11 de març (12 h · mirador del riu Ridaura) amb un recorregut guiat a càrrec de l’artista. La mostra es podrà visitar cada dia, coincidint amb l’horari general d’obertura del parc al públic (març-maig 8-18 h · juny 7-21 h). Organitzada per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, l’exposició forma part del cicle anual d’arts plàstiques al municipi. La nova mostra al Parc dels Estanys dona continuïtat al projecte iniciat el 2014 per eixamplar els espais expositius municipals per apropar-los a un públic més ampli. L’Ajuntament proposa un calendari expositiu per a 2023 pel Parc dels Estanys de Platja d’Aro amb dues mostres d’escultura de gran format: primer la d’Aramis Justiz que obre el conjunt anual, i a qui prendrà el relleu Dolors Puigdemont (del 8 de juliol de 2023 al 18 de febrer de 2024), que alhora també exposarà escultura, dibuix i instal·lacions a les sales d’art de la Masia Bas de Platja d’Aro (del 8 de juliol a l’11 de setembre). De la mostra i de l’artista escriu Lluís Jou i Mirabent: «Aramis Justiz és un escultor nascut a l’Havana l’any 1964, treballa materials diversos: la pedra, el marbre, la fusta, el metall i el ferro; i ho fa sempre, aquest és un dels seus mèrits, per talla directa, tant se val que sigui el marbre, que poleix, com el ferro, que a vegades pigmenta amb colors vius. La seva tècnica és acurada». Diu també que «del segle XX assumeix la multiplicitat de materials, a vegades conjugats entre ells; l’estilització de les formes; una certa abstracció que mai no abandona del tot la figuració. Pren de la llarga i rica tradició escultòrica de la cultura compartida entre els seus dos mars, les tècniques de l’extracció o l’addició, segons el material que treballa». Per Lluís Jou, Aramis Justiz mostra formes suaus, «en ferro o en pedra, aconduïdes per títols poètics que ens suggereix l’artista, ens duen a imaginar-hi aus, onades, cops de vent, peixos, arbres, gent dansant o acaronant-se».També, a vegades, pretenen perpetuar contorsions fugisseres o posar forma a grans interrogants: què és l’espai, el temps, la vida, l’ésser?... Les escultures de Justiz exigeixen distància i temps per a contemplar-les. A partir del març es podran gaudir al parc dels Estanys.

La bassa permet la regeneració

La bassa del Parc dels Estanys amb capacitat de 60.000 metres cúbics recull d’excedent d’aigües del riu Ridaura i de la xarxa d’aigües pluvials quan hi ha fortes precipitacions gràcies a una obra hidràulica que, d’una banda, evita inundacions al nucli urbà de Platja d’Aro, i de l’altra fa possible la recuperació d’un espai de 15 hectàrees d’aiguamolls amb canyissars com ho havien estat abans del desenvolupament agrícola del pla que precedeix la zona urbana de Platja d’Aro.

El parc té forma rectangular i delimita amb els carrers Luxemburg, Tramuntana, la zona urbana dels Estanys i pel riu Ridaura, i per garantir-ne la preservació i la seguretat presenta un tancament perimetral. A l’interior hi ha una segona tanca de filat cinegètic a 20 metres de la zona d’aigua per protegir la fauna existent, i també una barana de fusta tractada en paral·lel als camins per on passejar.

La zona d’aparcament d’autocaravanes, situada a tocar de la zona est del parc, es va traslladar a un nou espai proper al vial que uneix les viles de Castell d’Aro i Platja d’Aro.