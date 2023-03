Ports de la Generalitat ha començat la licitació per incorporar un nou servei de vigilància privada al Port de Palamós. El contracte, valorat en 226.808 euros, preveu incorporar un vigilant de seguretat desarmat que desenvolupi tasques de vigilància entre les 22 hores i les 06 hores tots els dies de la setmana.

L’acord també preveu la incorporació d’un segon vigilant sense arma que estigui disponible en moments d’alta concentració d’embarcacions amarrades, especialment en casos en què es preveuen operatives amb creuers o vaixells mercants. La licitació preveu una vigència del contracte de dos anys. El servei, si el contracte evoluciona segons els tempos establerts, es posaria en marxa l’u d’abril i s’allargaria fins al 31 de desembre de 2025.

Confluència de cossos policials

El moll comercial és un espai portuari restringit. La seguretat del mateix recau en diversos cossos policials que hi són presents, com són: la Guàrdia Civil, la Policia Nacional o la Policia Local, entre d’altres. És per aquest motiu que, entre les particularitats d’aquest servei de vigilància, destaca que s’haurà de coordinar amb els cossos de seguretat.

Entre les característiques del contracte, destaca que es demana «especial atenció» a les embarcacions per detectar les que van a la deriva, les que s’enfonsin o les embarcacions que s’amarrin sense els permisos pertinents. Els vigilants realitzaran un mínim de tres rondes en el torn de servei nocturn per tal d’evitar robatoris i prevenir situacions de risc. A més a més, tot i que l’adjudicació sigui ferma, en el marc del contracte s’estipula que el Servei de Ports ha de validar als vigilants seleccionats.