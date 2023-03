Vora unes 400 persones han participat aquest dissabte 11 de març en la sisena caminada per a la Igualtat, organitzada pels Serveis d’Igualtat de les poblacions de Santa Cristina d’Aro, Castell-Platja d’Aro i Sant Feliu de Guíxols.

En un ambient festiu i alegre, des de quarts de nou del matí s’apuntaven les últimes persones a la tradicional caminada. Quan la comitiva s’ha dirigit a la línia de sortida s’havia arribat a 398 persones inscrites (315 dones, 83 homes). L’inici ha estat amenitzat pel Grup ‘Trenquem Desigualtats’, del Punt d’Igualtat de Santa Cristina d'Aro, amb una performance amb coreografies, balls i teatre de carrer, després d’escoltar les regidores d’Acció Social de les tres localitats.

En aquesta sisena edició s’ha pogut gaudir d’un espectacular dia de sol, amb una caminada de set quilòmetres a través del carril bici entre les tres poblacions.

Hi ha hagut un punt intermig per esmorzar, a Castell d’Aro, a l’alçada de l’institut, i l’arribada era als Jardins Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols. Com és habitual, s’ha posat a disposició de les persones participants un bus de tornada al punt d’inici.