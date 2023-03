Un home s'enfronta a 3 anys de presó per estafar 51.000 euros a un amic a Sant Feliu

L’Audiència de Girona ha suspès un judici contra un acusat d’estafar 51.000 euros a un amic seu a Sant Feliu de Guíxols el 2017. A diferència d’altres judicis, aquest s’havia de celebrar tot i la vaga de lletrats, perquè el processat està en presó provisional. Tot i això, a l’inici del judici va al·legar que ja havia estat condemnat per aquests fets per l’Audiència de Saragossa.

Ara el tribunal de la secció tercera, l’encarregat de la causa, haurà de comprovar si això és cert, i en cas de confirmar-ho s’arxivaran les actuacions. L’acusat té antecedents penals per múltiples estafes que ha perpetrat a diversos llocs de l’Estat.

En aquest cas, que va tenir lloc a principis de 2017, el processat va demanar-li un préstec a la víctima, que era veí i amic seu. Ambdós vivien a Sant Feliu de Guíxols.

Un préstec denegat

Segons la versió de la fiscalia, única acusació del cas, el processat va argumentar que tenia problemes relacionats amb un negoci de compravenda de vehicles que regentava, i que tot i que havia acudit al banc per demanar un préstec, no l'hi havien concedit.

La víctima va dir-li que no tenia aquests diners, però l’acusat va convidar-lo a demanar un préstec. Finalment, «mogut per les peticions insistents de l’acusat», l’afectat va accedir-hi.

La víctima va fer dues transferències bancàries al processat, una el 15 de febrer amb 22.000 euros, i una segona de 29.000 euros el 14 de març. A canvi, l’acusat s’havia compromès a regalar-li un cotxe Audi Q3, que li va ensenyar i fins i tot li va deixar provar. Els diners els hi havia de retornar en el termini d’un any. Amb tot, ni va rebre el vehicle ni els diners.

L’acusació subratlla que des del primer moment, l’acusat «no volia complir les obligacions a les quals es comprometia», i que va actuar «guiat per l’ànim d’obtenir un enriquiment patrimonial il·lícit». Per això li demana 3 anys de presó per un delicte continuat d’estafa. També demana que pagui una multa de 2.700 euros. En cas de presó, també demana que sigui substituïda per l’expulsió del territori espanyol i la prohibició de tornar durant 7 anys. Pel que fa a la responsabilitat civil, demana que se li retornin els diners estafats a la víctima.