Un xoc frontal greu entre dos cotxes ha fet tallar la GI-643 a Gualta durant prop de tres hores.

L'accident de trànsit s'ha produït poc després de la vuit del matí i s'hi han vist implicats dos turismes. Un d'aquests ha acabat al cim de la tanca arran de la col·lisió.

A lloc hi estan treballant els Mossos de Trànsit, SEM i Bombers.

Dues dones han resultat ferides greus. Havien quedat atrapades a dins del vehicle arran del fort xoc, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).

Els Bombers per la seva banda, han hagut de fer tasques d'excarceració per treure les dues afectades de dins dels cotxes.

El SEM les ha evacuat a l'hospital Josep Trueta de Girona. Els sanitaris han activat dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat.

Aquesta via (GI-643) és molt estreta i no té voral, cosa que la fa més perillosa.

Els Mossos de Trànsit investiguen les causes de l'accident de trànsit.

En el vídeo es poden veure cues i l'accident:

La carretera que connecta Torroella de Montgrí i Serra de Daró ha quedat tallada al trànsit arran del succés per l'accident de Gualba. Aquest sinistre ha provocat retencions d'un quilòmetre. Els Mossos han fet desviaments per l'interior de la població. La via s'ha reobert al trànsit quan faltaven pocs minuts per les onze del matí.