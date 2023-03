El candidat a l'alcaldia de Junts i Demòcrates per Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, va presentar divendres la seva candidatura pels pròxims comicis municipals del maig. Soler va començar agraint la tasca feta pels regidors de l’equip de govern actual, Joan Caner i Marta Geli, que no seguiran la propera legislatura, i va continuar dient que “fa vint anys una colla d’amics ens vam posar en política per treure el municipi del pou on havia caigut i, certament, hem posat Calonge i Sant Antoni al lloc on es mereix.

Anna Carlero (número 3), que s'incorpora per primera vegada a la llista, va manifestar que "he canviat la por per motivació, il·lusió i ganes de contribuir a continuar transformant-lo". Per la seva banda, Albert Ros (número 2 i actual Tinent d'Alcalde) va enumerar les actuacions que el govern ha dut a terme durant aquests dos últims anys. Ros va subratllar que “quan vam recuperar el govern ens vam trobar amb un ajuntament absolutament paralitzat.