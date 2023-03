Nou episodi en la guerra oberta entre el president de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l’Estartit, Francesc Ferrer, amb l’ajuntament de Torroella de Montgrí. Fa pocs dies, un informe de la Universitat Rovira i Virgili, encarregat per la Diputació de Girona, avalés els criteris que determinen l’import a transferir del pressupost del 2022 de l’Ajuntament a l’EMD. Ara els resposables de l’entitat descentralitzada han fet públic un contrainforme que qüestiona el de la URV i a més han denunciat l’ajuntament de Torroella a la Fiscalia per possible malversació, assenyalant com a responsables de la situació l’alcalde, el primer tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda i l’interventor municipal.

Segons l’EMD, la diferència en les xifres econòmiques es deu a un incompliment de l’Ajuntament de Torroella de l’any 2015. Aquell any, mantenen que s’hauria d’haver fet una transferència d’1.907.580,51 euros, però en va fer només 206.486,36 euros i va assumir el cost total de les despeses de personal de l’EMD. Això va provocar que la transferència total fos només de 626.486,36 euros, és a dir, 1,2 milions menys del que correspondria.La situació, segons explica l’EMD, els va obligar a reduir costos fins a coincidir amb la transferència feta per Torroella. En un comunicat, l’EMD recorda que el seu sistema de finançament es basa en la despesa, però, a partir d’aquell moment, la despesa de l’EMD va ser molt inferior a la prevista a la Memòria de creació, ja que havia de gastar menys durant el primer exercici. Segons manté l’EMD,l’Ajuntament de Torroella va seguir pagant molt per sota de la xifra real, ja que es van ajustar a unes despeses molt per sota de les necessitats reals. L’Interventor de l’EMD apunta en l’informe publicat aquesta setmana aquesta manera de procedir és «antijurídica», ja que les competències de l’EMD han augmentat i el cost de prestació dels serveis públics tampoc ha disminuït. També qüestiona la proposta de la Diputació de Girona, ja que no respecta el principi de pressupost brut. L’equip de govern de Torroella de Montgrí va lamentar ahir que l’EMD de l’Estartit «es faci enrere del seu compromís, expressat públicament, d’acatar l’informe tècnic extern encarregat per la Diputació i que no només no hagi anunciat la retirada dels contenciosos interposats contra l’Ajuntament, sinó que ara anunciï que portarà la qüestió a fiscalia». Un informe avala les transferències de Torroella a l'EMD Afegeixen que «des de la creació de l’EMD en cap moment s’havia donat un conflicte amb la interpretació de les clàusules de la memòria econòmica de creació de l’entitat». En aquest sentit, apunten que les conclusions de l’informe tècnic elaborat per experts «conclou, meridianament, que s’ha estat interpretant i aplicant correctament, tant el conveni com la memòria a partir de la qual es fixen les transferències econòmiques a l’EMD». Per això, considera que l’informe de l’EMD i la intenció de portar l’Ajuntament a fiscalia s»ón una fugida endavant en un context de desgovern a l’Estartit, a les portes d’unes eleccions municipals». I conclouen que «l’actitud de l’actual Presidència de l’EMD no té cap lògica ni jurídica, ni econòmica, ni política i embruta la bona feina, col·laboració i entesa que fins a aquest mandat han mantingut Ajuntament-EMD».