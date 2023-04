Els veïns de la comunitat del número 14 del camí Vell del Cementiri de Sant Joan asseguren estar desesperats, després de quasi 4 anys de conviure amb un inquilí que ocupa il·legalment un dels habitatges. Els veïns denuncien la degradació d’aquest apartament, on fa poques setmanes s’hi va declarar un incendi, i afirmen haver rebut amenaces del seu ocupant, amb qui tenen greus problemes de convivència. Demanen a l’Ajuntament de Palamós les accions legals i judicials que calguin per fer-lo fora.

Segons va avançar Ràdio Palamós, aquesta comunitat de veïns està formada per 6 edificis, cadascun d’ells amb 18 habitatges. Un dels baixos és l’objecte del conflicte. Els veïns expliquen que va ser ocupat il·legalment per un individu, l’estiu de l’any 2019, i que això s’ha anat allargant fins a l’actualitat. Montse Jiménez, una de les veïnes de la comunitat, va explicar en declaracions a l’emissora municipal que viuen una situació «insostenible»: «És un home que no respecta el civisme de ningú. Té un gos a la habitatge de baix i comença a haver-hi indicis de narcotràfic perquè abunden les entrades i sortides de persones alienes a la comunitat coincidint amb olors a estupefaents i a partir d’aquí tothom es comença a posar nerviós. (...). Tota la zona exterior està plena de brutícia, herbes i amb una deixadesa increïble. Aquest home va venir, va canviar el pany, es va fer l’amo i senyor de la vivenda i portem quatre anys així».

Jiménez va afegir que la problemàtica afegida és que la propietat de l’habitatge és un fons estranger que viu aliè a la situació. «L’apartament pertany a un fons d’inversió belga i no hi ha cap demanda de desocupació perquè no hi ha cap propietari que hagi denunciat res i estem lligats com a comunitat. Nosaltres, com a comunitat, no hi podem fer res i volem que l’Ajuntament faci una demanda de llançament. Que l’Ajuntament faci el que la llei permet fer».

El got de la paciència dels veïns va vessar el 19 de març passat quan es va declarar un incendi a la cuina del pis ocupat. El foc va produir molt fum i va obligar a desallotjar preventivament 15 veïns del bloc. Van intervenir 3 dotacions dels Bombers de la Generalitat i l’inquilí de l’habitatge en qüestió va haver de rebre l’assistència mèdica d’una dotació del SEM, precisament per inhalació de fum.

Resposta municipal

L’alcalde de Palamós, Lluís Puig, va declarar que l’Ajuntament «treballarà» per resoldre aquest problema amb tots els instruments al seu abast, però també va matisar el marge de maniobra real que els dóna la nova llei: «L’Ajuntament, segons la llei, si no té resposta de la propietat, pot actuar com a demandant de desnonament i substitueix al propietari en cas d’ocupacions que generin disturbis, però la paraula final la té un jutge», va insistir el batlle.