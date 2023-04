Absolts els germans acusats d'apallissar un home en ple carrer a Palafrugell

Els dos germans acusats d’apallissar un home en mig del carrer a Palafrugell el 2020 han estat absolts pel tribunal de la secció quarta de l’Audiència de Girona. La sentència conclou que els fets, que van tenir lloc el 22 d’abril al carrer Constància, no han quedat demostrats tal com els va relatar la víctima, i que més aviat hi ha més proves que corroboren la versió dels acusats.

La víctima va relatar durant el judici que coneixia els seus agressors perquè havien tingut enfrontaments anteriorment. El dia dels fets anava amb bicicleta pel carrer, i cap a tres quarts de deu de la nit van abordar-lo tres homes (ambdós germans i el pare, que no ha estat jutjat) i van propinar-li diversos cops de puny a la cara que van fer-li saltar dues dents. En canvi, els acusats, que s’enfrontaven a 4 anys de presó per un delicte de lesions, van negar que el coneguessin d’abans i van assegurar que l’home feia esses amb la bicicleta fons que va xocar amb un fanal. La sentència, que no és ferma, sosté que hi ha proves que corroboren la versió dels acusats, com ara el testimoni del pare i dels agents que hi van intervenir, que van dir que la víctima tenia una actitud molt agressiva. En canvi, el relat de la víctima va canviar dues vegades i no es pot demostrar amb els informes mèdics.