Un dofí mular va aparèixer mort ahir a prop de la Cala Pedrosa de s'Agaró.

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro va rebre l'avís d'un ciutadà cap a quarts d'onze del matí que havia vist l'animal surant al mar.

Els agents de la unitat de medi natural de la Policia Local es van adreçar a lloc amb l'embarcació i van certificar els fets.

Van activar el Grup de Suport Marí i conjuntament van extreure'l de l'aigua.

Ens alerten de la localització d'un dofí mular (Tursiops truncatus) sense vida a prop de la Cala Pedrosa de S'Agaró. Avisem a @agentsruralscat i col·laborem amb el seu Grup de Suport Marí per extreure'l de l'aigua i fer-lo arribar a la @UABBarcelona perquè pugui ser estudiat. pic.twitter.com/7VwgO63exI — Platja d'Aro Policia (@platjaropolicia) 21 de abril de 2023

Posteriorment, van fer gestions i l'animal va ser traslladat a la Universitat Autònoma de Barcelona per tal que pugui ser estudiat i per investigar-ne les causes de la mort.