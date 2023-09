Ensurt aquest matí a Rupià. Els vehicles que circulaven per la GI-642 s'ha trobat amb un vehicle en flames.

Els Bombers s'han desplaçat a lloc i han apagat el foc. Pel que fa a l'ocupant n'ha sortit il·lès, indiquen des del Servei Català de Trànsit.

El vehicle que circulava per aquesta via que uneix Rupià amb Parlavà s'havia avariat i es trobava al marge de la via -que no té voral- quan s'ha encès. El foc finalment ha afectat totalment el cotxe.

Arran del succés es dona pas alternatiu a la GI-642.