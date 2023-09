Apareix una furgoneta a dins de l'aigua en una platja de l'Estartit

Sorpresa aquest matí en una platja de l'Estartit. Ha aparegut una furgoneta a dins de l'aigua.

Un testimoni ha alertat els serveis d'emergències cap a un quart de vuit del matí de l'aparició d'aquest vehicle embarrancat i que estava enfonsat uns 40 centímetres de profunditat a dins del mar.

Concretament, es trobava a la zona de la desembocadura del Ter Vell, entre la Pineda i els Griells.

Per aclarir de què es tractava, s'han activat els Bombers i la Policia Local de Torroella de Montgrí. Els Bombers han activat una dotació i han fet les comprovacions pertinents per veure si hi havia alguna persona a l'interior. Finalment, ho han descartat.

La Policia Local, com han confirmat fons municipals, de la seva banda ha fet gestions i ha localitzat el propietari. Un home que en arribar s'ha mostrat desorientat i els ha dit que no recordava ni sabia com havia anat a parar a dins de l'aigua.

A dins de la furgoneta, que en el moment dels fets estava tancada, no hi havia cap element sospitós ni tampoc cap carregament de droga, com va succeir aquest diumenge a Begur. Fet que algun curiós pot haver pensat en veure el vehicle a dins de l'aigua.

En aquest cas de l'Estartit, la Policia Local de Torroella finalment ha gestionat amb el propietari i la seva asseguradora la retirada del vehicle. Unes tasques que ja s'han gestionat per aquest matí.