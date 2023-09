La Policia Local de Platja d'Aro ha posat gairebé un 40% més de denúncies per beure alcohol al carrer o a la platja durant aquest estiu. En concret, els agents han aixecat 208 actes per aquesta infracció de l'ordenança de convivència. El cap de la policia, David Puertas, explica que s'ha intensificat la pressió contra l'incivisme per les molèsties que comporta i, en concret, posa el focus contra el consum d'alcohol perquè "l'estat etílic deriva en sorolls". Entre juny i setembre, si bé a Platja d'Aro els delictes han baixat en global un 2,34%, hi ha tipologies que han anat a l'alça, com els furts o robatoris amb violència (sobretot, de rellotges de luxe) per l'acció de grups itinerants que es mouen arreu de la Costa Brava.

La Policia Local de Platja d'Aro ha aprofitat la celebració anual de la seva diada per passar balanç de l'estiu. D'ençà del 23 de juny, quan es va activar el dispositiu especial per l'entrada en temporada turística, i fins a l'11 de setembre, el cos ha fet fins a 4.244 actuacions (entre patrullatges planificats, actuacions de seguretat ciutadana, policia administrativa, trànsit o controls al medi natural i marítim).

En comparació amb el mateix període del 2022, durant aquests mesos la xifra negra de delictes ha baixat un 2,34% (passant dels 725 als 708). I en paral·lel, els agents han fet més detencions o investigats per il·lícits (dels 105 de l'any passat als 112 d'aquest).

Entre les tipologies delictives que han anat a la baixa i ha els robatoris a habitatge i als comerços (de 63 a 57) o a interior de vehicle (de 29 a 22). Per contra, però, hi ha hagut un repunt dels furts (de 98 a 114) i dels robatoris amb violència i intimidació (de 17 a 20).

El cap de la Policia Local, el sotsinspector David Puertas, atribueix aquesta alça a l'acció de grups itinerants que es mouen per tot el litoral de la Costa Brava. Explica que, entre d'altres, això ha comportat que hi hagi hagut un "augment significatiu" de robatoris de rellotges de luxe, o bé de delictes comesos amb el mètode conegut com el 'teletubbie' (en què el delinqüent fa una abraçada a la víctima per robar-li i, si no ho aconsegueix, després utilitza la violència).

A més, Puertas també diu que durant l'estiu, al darrere dels robatoris a interior de vehicle que s'han registrat, hi havia la grapa d'un grup de xilens "que es movia per tota la costa".

Més pressió contra l'incivisme

En paral·lel a la lluita contra la delinqüència, la Policia Local de Platja d'Aro també ha intensificat la pressió contra l'incivisme. De fet, els agents han arribat a aixecar 338 actes per infraccions de l'ordenança (un 36,29% més que al 2022). I d'aquestes, més de la meitat, han estat contra gent que bevia alcohol al carrer o bé a la sorra de la platja.

En concret, per aquesta infracció, els agents han interposat 208 denúncies. En comparació amb l'estiu del 2022, són fins a un 37,7% més. David Puertas explica que això no vol dir que aquesta pràctica hagi anat a més, sinó que la policia hi ha destinat més esforços a frenar-la. I precisament, admet que el consum d'alcohol a la via pública els "preocupa", perquè els qui van beguts -sovint, ho fan en grup- solen generar molèsties i sorolls.

El cap de la Policia Local de Platja d'Aro explica que la majoria d'infraccions de l'ordenança de civisme tenen lloc durant la nit, quan la gent surt de festa. "La presència de locals d'oci nocturn implica que vingui gent, i el 99,9% de les persones a qui hem denunciat per actes incívics són de fora del municipi", concreta el sotsinspector.

"Són els deures que tenim"

L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, diu que les dades policials d'aquest estiu certifiquen que el municipi és "segur", però en paral·lel, també admet que l'incivisme és un dels deures que tenen pendents. "Si bé no afecta tant directament la seguretat com els delictes, sí que és veritat que afecta la imatge del municipi", explica l'alcalde, posant com a exemples també la gent que porta el gos deslligat, es passeja sense samarreta o bé circula amb bicicleta per la vorera.

"Per això, de cara al 2024 ja ens estem preparant per actuar-hi de manera més directa", diu Jiménez, en referència a l'incivisme. No tan sols a través de la policia, sinó també amb mediadors i agents cívics.

40 anys de les primeres agents

La Policia Local ha celebrat aquest divendres la seva festivitat anual a l'espai Escoles Velles de Castell d'Aro. Durant l'acte s'han lliurat 22 felicitacions individuals i col·lectives per accions meritòries, tres plaques commemoratives i cinc medalles. A més, aquest 2023 s'han commemorat els 40 anys de la incorporació de les dues primeres agents al cos.

D'ençà d'aquell gener del 1983, la presència de dones dins la Policia Local ha anat creixent i actualment n'hi ha 12 dels 48 agents que formen la plantilla. "Per a nosaltres és un orgull celebrar aquestes quatre dècades; des de dins del cos sempre hem fet polítiques actives per a l'equiparació", ha subratllat David Puertas.